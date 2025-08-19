GE TV: Fred Bruno surge como ‘exceção à regra’ e ‘nome estratégico’ em projeto da Globo

O projeto digital da Globo para lançar a “GE TV” nasceu com uma premissa clara: criar um canal independente, sem recorrer aos comunicadores já consagrados da televisão. Contudo, a emissora reviu sua própria diretriz e, apesar da generalidade de rostos novos, convocou Fred Bruno a integrar o time do canal.

Alguns fatores pesaram para o rompimento da barreira inicialmente planejada pelo Grupo na escolha por Fred. Entre eles, destacam-se especialmente a força de sua comunicação com o público e pelo alcance que atingiu desde sua chegada ao canal.

Sabe-se que a escolha da emissora encontra respaldo nos números e resultados. Logo em sua primeira semana do GE edição São Paulo, por exemplo, o apresentou levou o programa a 11 pontos de média. O saldo representou um crescimento de 11% em relação aos dias anteriores.

Para se ter uma ideia mais clara, o desempenho do jornalista atingiu uma audiência quatro vezes maior à da concorrência no período. A emissora chegou a acumular 67% de vantagem em relação a Record, por exemplo.

Lançamento da GE TV

O canal estreia oficialmente com o duelo da penúltima rodada das Eliminatórias entre Brasil x Chile, em setembro. A emissora aposta no peso da Seleção e na expectativa em torno da volta de Neymar para atrair grande audiência logo de início.

A emissora também mantém otimismo no timaço escalado para o projeto. Contratado após quase duas décadas de TNT Sports, o narrador Jorge Iggor será a voz principal das transmissões. Bruno Formiga, Mariana Spinelli e Luana Maluf reforçam a equipe.

Recentemente, o grupo também fechou a contratação da repórter Sofia Miranda. A comunicadora ganhou a oportunidade devido sua notoriedade e boa recepção nas redes sociais.

Disputa no campo digital?

O projeto surge como uma espécie de contragolpe ao crescimento da CazéTV, que transformou o streaming esportivo em referência de audiência. Há, ainda, o vislumbre em relação ao chamativo retorno financeiro.

Nesse sentido, a nova plataforma terá transmissões gratuitas ao vivo e conteúdos próprios, com presença garantida no Youtube e Globoplay. O modelo adotado seguirá padrões da CazéTV e, dentro deste contexto, Fred Bruno assume papel estratégico.

O apresentador, para quem não se recorda, iniciou sua trajetória na internet com um dos maiores canais esportivos nacionais do Youtube: o Desimpedidos. Inclusive, mesmo com propostas distintas, já chegou a disputar audiência com Casimiro Miguel.

