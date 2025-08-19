Por que o Santos manteve a comissão técnica após demissão de Cleber Xavier

A goleada sofrida para o Vasco, por 6 a 0, no Morumbis, no último domingo (17/8), custou o cargo de Cleber Xavier. Contudo, o Santos surpreendeu ao decidir manter a comissão técnica do ex-treinador. Auxiliares e preparador físico não foram desligados pelo clube, em uma tentativa da diretoria de evitar o cenário vivido em abril, quando a saída de Pedro Caixinha deixou o time sem técnico por 15 dias.

A preocupação é clara: o clube teme não conseguir um substituto imediato para estar no banco de reservas já no próximo domingo, contra o Bahia, às 16h, na Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão. Por isso, apenas Cleber Xavier deixou o cargo. Matheus Bachi e Vinícius Marques, auxiliares, além do preparador físico Fábio Mahseredjian, seguem trabalhando normalmente.

No mercado, três nomes são debatidos internamente. Tite surge como opção mais forte, com comissão técnica completa e já entrosada. Contudo, o treinador tem marcada uma cirurgia no joelho para o início de setembro, o que complica a negociação.

Os argentinos Jorge Sampaoli, que já teve passagem marcante pela Vila Belmiro, e Juan Pablo Vojvoda, destaque no Fortaleza, também estão no radar. No entanto, não há avanço nas conversas até o momento.

A dificuldade de convencimento está sendo reconhecida pelo próprio Santos. Nem mesmo o peso de ter Neymar no elenco, ainda que por contrato válido apenas até 31 de dezembro, é visto como trunfo suficiente neste momento da temporada.

Histórico recente de negativas no Santos

A busca por treinadores não é algo simples no Santos. O acerto com Pedro Caixinha, no início do ano, já havia virado uma grande novela, assim como a negociação frustrada com Gustavo Quinteros, que posteriormente assumiu o Grêmio.

Após a saída de Caixinha, o Santos recebeu negativas de Tite e Jorge Sampaoli, além de Dorival Júnior, hoje no Corinthians. Sem alternativas viáveis, o clube apostou em Cleber Xavier. Entretanto, o treinador não resistiu a uma sequência de resultados ruins e uma goleada sofrida pelo Vasco, em casa.

Agora, a diretoria enfrenta novamente o dilema: encontrar um nome de peso capaz de conduzir a equipe no Brasileirão sem repetir os hiatos e improvisos que marcaram a temporada.

