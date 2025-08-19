InícioEsportes
Esportes

Por que o Santos manteve a comissão técnica após demissão de Cleber Xavier

Comissão técnica de Cleber Xavier foi mantida no Santos após demissão do treinador

Comissão técnica de Cleber Xavier foi mantida no Santos após demissão do treinador - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Comissão técnica de Cleber Xavier foi mantida no Santos após demissão do treinador - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

A goleada sofrida para o Vasco, por 6 a 0, no Morumbis, no último domingo (17/8), custou o cargo de Cleber Xavier. Contudo, o Santos surpreendeu ao decidir manter a comissão técnica do ex-treinador. Auxiliares e preparador físico não foram desligados pelo clube, em uma tentativa da diretoria de evitar o cenário vivido em abril, quando a saída de Pedro Caixinha deixou o time sem técnico por 15 dias.

A preocupação é clara: o clube teme não conseguir um substituto imediato para estar no banco de reservas já no próximo domingo, contra o Bahia, às 16h, na Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão. Por isso, apenas Cleber Xavier deixou o cargo. Matheus Bachi e Vinícius Marques, auxiliares, além do preparador físico Fábio Mahseredjian, seguem trabalhando normalmente.

No mercado, três nomes são debatidos internamente. Tite surge como opção mais forte, com comissão técnica completa e já entrosada. Contudo, o treinador tem marcada uma cirurgia no joelho para o início de setembro, o que complica a negociação.

Os argentinos Jorge Sampaoli, que já teve passagem marcante pela Vila Belmiro, e Juan Pablo Vojvoda, destaque no Fortaleza, também estão no radar. No entanto, não há avanço nas conversas até o momento.

A dificuldade de convencimento está sendo reconhecida pelo próprio Santos. Nem mesmo o peso de ter Neymar no elenco, ainda que por contrato válido apenas até 31 de dezembro, é visto como trunfo suficiente neste momento da temporada.

Histórico recente de negativas no Santos

A busca por treinadores não é algo simples no Santos. O acerto com Pedro Caixinha, no início do ano, já havia virado uma grande novela, assim como a negociação frustrada com Gustavo Quinteros, que posteriormente assumiu o Grêmio.

Após a saída de Caixinha, o Santos recebeu negativas de Tite e Jorge Sampaoli, além de Dorival Júnior, hoje no Corinthians. Sem alternativas viáveis, o clube apostou em Cleber Xavier. Entretanto, o treinador não resistiu a uma sequência de resultados ruins e uma goleada sofrida pelo Vasco, em casa.

Agora, a diretoria enfrenta novamente o dilema: encontrar um nome de peso capaz de conduzir a equipe no Brasileirão sem repetir os hiatos e improvisos que marcaram a temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 19/08/2025 11:45
    x