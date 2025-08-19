Victor Hugo, do Flamengo, ainda desperta o interesse de clube português

Recentemente, o técnico Filipe Luís citou o número elevado de jogadores no elenco do Flamengo e indicou saídas nesta janela. Com isso, uma delas pode ser de Victor Hugo, que se reapresentou ao clube após retornar de empréstimo do Göztepe, da Turquia, mas tem sido pouco aproveitado. O Famalicão, de Portugal, volta a surgir como opção de mercado para o jovem. A informação é do portal “ge”.

O jogador chegou a ter uma conversa com o comandante rubro-negra, que o enxerga como ponta direita. No entanto, existe uma grande concorrência pelo setor, com as presenças de Luiz Araújo, Plata, Saúl e Matheus Gonçalves.

Até o momento, o meio só figurou entre os relacionados em duas partidas. Atuou onze minutos no empate por 1 a 1 com o Ceará, no Castelão, e não saiu do banco na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, no Maracanã.

Em seguida, ele voltou a aparecer entre os relacionados na viagem para Porto Alegre, porém ficou fora do banco de reservas. Algo que irá se repetir no duelo pela Libertadores, na quarta-feira (20), visto que não está inscrito na Libertadores. As cinco trocas do clube para as oitavas de final foram as inclusões de Emerson Royal, Jorginho, Saúl, Carrascal e Samuel Lino.

Interesse português

O Famalicão mantém o interesse no jogador e chegou a ter a contratação do meia encaminhada antes de ele voltar ao Flamengo. No entanto, a negociação não foi para frente no primeiro momento.

Por fim, o jogador, de 21 anos, tem contrato até o fim de 2028. Os dois clubes, então, estudam uma equação por empréstimo, e o Rubro-Negro acredita que o jovem possa render lucros futuros e, por isso, não abre mão de manter um percentual dos direitos econômicos. O foco é que ele siga exemplos como os de Otávio, que acertou com o Porto, e Rodrigo Muniz, que está no Fulham, da Inglaterra.

