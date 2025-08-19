Vélez Sarsfield x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Fortaleza e Vélez buscam um lugar nas quartas de final da Libertadores - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

O Fortaleza encara o Vélez Sarsfield às 19h (de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. O jogo vale pela volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, no Castelão, empate em 0 a 0, a disputa está totalmente em aberto: quem vencer, avança.

O confronto decisivo acontece em um momento muito delicado para o time brasileiro. O Fortaleza vive uma péssima fase, ocupando a vice-lanterna do Brasileirão e sem vencer há três jogos. Por outro lado, o Vélez chega embalado, brigando pela liderança do Campeonato Argentino e confiante por decidir a vaga em casa.

