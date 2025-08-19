Vídeo: na estreia de Jorge Jesus, Al Nassr vence e vai à final da Supertaça Saudita

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, venceu o Al Ittihad por 2 a 1 nesta segunda-feira (18), em Hong Kong, e garantiu vaga na final da Supertaça da Arábia Saudita. O destaque ficou por conta da assistência de CR7 para o primeiro gol de João Félix pelo clube saudita.
O Al Nassr abriu o placar logo aos 10 minutos, com Sadio Mané, após cruzamento de Brozovic. Pouco depois, o atacante senegalês foi expulso com cartão vermelho direto, deixando a equipe de Jorge Jesus com um a menos.
O Al Ittihad aproveitou a superioridade numérica e empatou aos 16 minutos, com Bergwijn, após passe de Diaby.
No segundo tempo, Cristiano Ronaldo recebeu em profundidade, deixou a finalização de lado e rolou para João Félix, que marcou o gol da vitória aos 16 minutos da etapa final.
Veja o vídeo:
CR7 assiste João Félix para o 2-1 do Al-Nassr ????????#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçaSaudita #AlNassr #AlItthihad pic.twitter.com/ldDohOfYxu
— sport tv (@sporttvportugal) August 19, 2025
Félix ainda chegou a balançar a rede novamente, mas a jogada foi anulada pelo VAR por falta de Cristiano Ronaldo.
Com a vitória, o Al Nassr agora espera o vencedor do confronto entre Al Qadisiyah e Al Ahli, que se enfrentam nesta quarta-feira (20).
