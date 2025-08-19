Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly se pronunciam sobre polêmica em foto com filhas de Neymar

Bruna Biancardi esclarece sobre exclusão da foto com Helena, filha de Neymar, no Instagram - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Uma simples publicação no Instagram colocou Bruna Biancardi no centro de uma nova polêmica nas redes sociais. Isso porque a influenciadora apagou um registro que havia compartilhado de Mavie, sua filha com Neymar, ao lado de Helena — fruto da relação do jogador com Amanda Kimberlly. A exclusão da foto gerou inúmeras interpretações entre os internautas.

A repercussão foi tamanha que Biancardi esclareceu a situação através de seu perfil. Questionada sobre a atitude, ela respondeu que a tomou por um pedido de Amanda Kimberlly: “A mãe dela pediu”. A declaração encerrou especulações sobre um possível mal-estar entre as famílias, mas gerou outro acerca da solicitação da influenciadora.

Kimberlly também decidiu se posicionar após a resposta de Biancardi para esclarecer o pedido feito à Bruna. Segundo ela, a exclusão ocorreu por conta dos ataques virtuais recorrentemente direcionados à filha. Amanda, inclusive, já abordou o tema algumas vezes em seu perfil.

Nesse sentido, o pedido de Amanda não tem qualquer relação com conflitos pessoais, como já aconteceu anteriormente. Trata-se de uma questão de segurança com a criança.

O que dizem os seguidores?

A atitude dividiu opiniões. Alguns usuários elogiaram a postura de Kimberlly e reforçaram a importância de proteger a filha da exposição digital. Em contrapartida, outros lamentaram o desaparecimento da foto por “uma reação desnecessária”.

“A mãe da menina já disse que sofre ataques de graça. Só proteção e pronto. Povo acha problema em tudo”, defendeu outra.

Momentos de tensão com Neymar

A mãe de Mavie tem se mostrado cada vez mais ativa nas redes, especialmente desde o nascimento de Mel — filha caçula do camisa 10 do Santos. Antes de toda polêmica, Biancardi chegou a compartilhar novos registros da família em seu perfil.

Mas como nem tudo são flores, Bruna recentemente passou por um período conturbado no convívio com Neymar. Isso porque o casal precisou deixar a mansão de Cotia, em São Paulo, após descobrirem câmeras ocultas no imóvel.

O caso chegou a ir à Justiça por invasão de privacidade, mas o casal fez um acordo com os proprietários e deixou a mansão.

