Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly se pronunciam sobre polêmica em foto com filhas de Neymar

Uma simples publicação no Instagram colocou Bruna Biancardi no centro de uma nova polêmica nas redes sociais. Isso porque a influenciadora apagou um registro que havia compartilhado de Mavie, sua filha com Neymar, ao lado de Helena — fruto da relação do jogador com Amanda Kimberlly. A exclusão da foto gerou inúmeras interpretações entre os internautas.
A repercussão foi tamanha que Biancardi esclareceu a situação através de seu perfil. Questionada sobre a atitude, ela respondeu que a tomou por um pedido de Amanda Kimberlly: “A mãe dela pediu”. A declaração encerrou especulações sobre um possível mal-estar entre as famílias, mas gerou outro acerca da solicitação da influenciadora.
Kimberlly também decidiu se posicionar após a resposta de Biancardi para esclarecer o pedido feito à Bruna. Segundo ela, a exclusão ocorreu por conta dos ataques virtuais recorrentemente direcionados à filha. Amanda, inclusive, já abordou o tema algumas vezes em seu perfil.
Nesse sentido, o pedido de Amanda não tem qualquer relação com conflitos pessoais, como já aconteceu anteriormente. Trata-se de uma questão de segurança com a criança.
O que dizem os seguidores?
A atitude dividiu opiniões. Alguns usuários elogiaram a postura de Kimberlly e reforçaram a importância de proteger a filha da exposição digital. Em contrapartida, outros lamentaram o desaparecimento da foto por “uma reação desnecessária”.
“A mãe da menina já disse que sofre ataques de graça. Só proteção e pronto. Povo acha problema em tudo”, defendeu outra.
Momentos de tensão com Neymar
A mãe de Mavie tem se mostrado cada vez mais ativa nas redes, especialmente desde o nascimento de Mel — filha caçula do camisa 10 do Santos. Antes de toda polêmica, Biancardi chegou a compartilhar novos registros da família em seu perfil.
Mas como nem tudo são flores, Bruna recentemente passou por um período conturbado no convívio com Neymar. Isso porque o casal precisou deixar a mansão de Cotia, em São Paulo, após descobrirem câmeras ocultas no imóvel.
O caso chegou a ir à Justiça por invasão de privacidade, mas o casal fez um acordo com os proprietários e deixou a mansão.
