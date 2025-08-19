Rossi define postura do Flamengo em jogo decisivo contra o Inter

O Flamengo se prepara para o duelo contra o Internacional, nesta quarta-feira (20), pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores, no Beira-Rio. Mesmo com a vantagem mínima no placar, o goleiro Rossi destacou que a equipe rubro-negra vai lutar pela vitória durante os 90 minutos. Além disso, o argentino definiu a partida como uma “final”.

“Sabemos que é uma final. Vai ser um jogo muito disputado, jogo muito importante. Por jogar fora de casa, por ser Libertadores, um jogo decisivo. Temos uma vantagem, mas é um jogo a parte. É totalmente diferente do que aconteceu (no Maracanã)”, afirmou ao canal oficial do clube.

“Não podemos nos influenciar por isso (vantagem do empate). Se não tomarmos gol, nós classificaremos, mas não vamos para nos defender. Vamos jogar de igual para igual, vamos para vencer pois isso vai nos deixar mais perto da classificação”, concluiu o goleiro argentino do Flamengo.

O Flamengo decide a vaga no Beira-Rio, às 21h30, nesta quarta (20). O Rubro-Negro joga por um empate, enquanto o Inter precisa vencer por dois gols de diferença. Se os gaúchos venceram por vantagem mínima, a decisão irá para os pênaltis. Quem avançar no confronto terá o vencedor do duelo entre Cerro Porteño-PAR e Estudiantes-ARG como adversário nas quartas de final da Libertadores.