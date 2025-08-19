Palmeiras anuncia a contratação do goleiro Carlos Miguel

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (19/8) a contratação do goleiro Carlos Miguel, que chega do Nottingham Forest, da Inglaterra, e assinou vínculo até 31 de julho de 2030. Aliás, o acordo envolveu R$ 34,7 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador, além de R$ 3,1 milhões em bônus. O clube inglês manteve 20% de uma futura venda.

Com 26 anos e 2,04m de altura, Carlos Miguel desembarcou em São Paulo no domingo (17/8), passou por exames na segunda-feira (18/8) e agora se integra ao setor de goleiros do Verdão, que conta com Weverton, de 37 anos, e Marcelo Lomba, de 38. Contudo, o contrato dos veteranos com o Verdão vão até o fim de 2026 e dezembro de 2025, respectivamente.

“Minha expectativa é a melhor possível. Estou muito feliz de conhecer de verdade o que é o Palmeiras, toda a história, como o clube é organizado. Isso foi muito importante na minha decisão de vir para o Palmeiras e estou muito feliz”, declarou o goleiro.

Carlos Miguel chega ao Palmeiras mirando Seleção Brasileira

O goleiro, que surgiu na base do Internacional, passou por Santa Cruz, Boa Esporte e Corinthians, clube em que construiu a maior parte de sua trajetória profissional. Contudo, no Nottingham Forest, último clube antes do Palmeiras, disputou apenas três partidas. Aliás, este fator que o motivou a buscar retorno ao Brasil, de olho também em uma oportunidade na Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo de 2026.

“Foi muito importante a experiência no futebol europeu, a Premier League é uma das principais ligas do mundo. Volto com uma mentalidade diferente, uma cabeça muito mais madura. Mas foi muito importante para a minha carreira. Conversei com a minha família e a decisão de voltar é a melhor possível. Jamais hesitaria em relação ao Palmeiras. Para mim, é uma alegria. Espero poder corresponder como todos esperam. Estarei 100% focado até meu último dia aqui”, completou.

