Reforço do Vasco, Gómez fala sobre a escolha pelo número 11

O novo reforço do Vasco, Andrés Gómez, deu breve entrevista ao canal do clube no YouTube nesta terça-feira (19/8), dia em que o Cruz-Maltino oficializou sua contratação junto ao Rennes (FRA). Assim, o colombiano de 22 anos explicou suas características e também a escolha pela mítica camisa número 11.

Inicialmente, o atacante revelou ser rápido e habilidoso, além de saber fazer gols com as duas pernas. Pelo Rennes, seu último clube, ele anotou três tentos em 19 partidas.

LEIA MAIS: Vasco negocia com meia-atacante Matheus França, ex-Flamengo

“Sou um jogador muito rápido, habilidoso com a bola. Tenho gols com ambas as pernas e muita coragem para jogar, além de muita força”, revelou em vídeo publicado pelo Vasco.

Depois, Gómez respondeu sobre o número 11. Ele assumirá a camisa, vaga desde a saída de Dimitri Payet. Afinal, quando o francês saiu, Coutinho – que utilizava a 11 – passou a usar a 10. Demonstrando conhecimento da História do Vasco, o jovem citou até mesmo o Baixinho Romário, ídolo cruz-maltino.

“Sempre gostei do número 11 desde pequeno. Também sei da responsabilidade que tem nesse clube. Usadas por jogadores muito grandes, como Romário, Coutinho. Isso me dá mais responsabilidade na hora de escolher”, disse.

Gómez, no entanto, ainda não consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, não deve estrear contra o Juventude, nesta quarta (20/8), com sua primeira aparição sendo esperada para domingo (24/8), contra o Corinthians, em São Januário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.