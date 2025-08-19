‘Convocados’: Ronaldo Fenômeno e Neymar se apresentarão em evento em São Paulo

O Mercado Livre escalou uma dupla de peso para a sua grande vitrine de negócios: Ronaldo Fenômeno e Neymar Jr. A dupla marcará presença na 9ª edição do Mercado Livre Experience, marcada para os dias 24 e 25 de setembro, no Transamerica Expo, em São Paulo. Os ídolos do futebol nacional participarão do evento como protagonistas de um painel especial.

Fenômeno e Ney se apresentarão no painel sobre empreendedorismo, marca pessoal e construção de trajetórias de sucesso. E a escolha não aconteceu por acaso. Isso porque ambos transformaram seus nomes em marcas globais, extrapolando o gramado e se consolidando também como empresários.

No entendimento do diretor de desenvolvimento e experiência do Mercado Livre, Maurício Landi, a dupla cumprirá um papel importantíssimo no projeto: “Inspirar os empreendedores que constroem suas marcas e negócios”. Isso tudo, claro, voltado à plataforma da empresa.

Participação de Neymar e Fenômeno

A dupla demonstrou honra pelo reconhecimento extracampo e empolgação com o projeto. Ronaldo, por exemplo, destacou os valores que carrega desde a carreira de atleta.

“No futebol, aprendi que só talento não basta; disciplina, resiliência e visão de futuro são fundamentais para sustentar e aprimorar o talento. Esses valores me acompanham também como empresário e guiam meus projetos fora de campo”, disse.

Já o camisa 10 santista reforçou o impacto do evento. “Sempre acreditei que a dedicação e o foco que a gente aprende no esporte também valem para a vida e para os negócios. Uma honra participar ao lado do Ronaldo nesse evento tão importante”, e completou:

“Queremos compartilhar um pouco da nossa trajetória com milhares de empreendedores. Eles, assim como nós, sonham grande e trabalham duro para conquistar seus objetivos”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mercado Livre ???? (@mercadolivre)

Estrutura do evento

A edição deste ano, que leva o tema “Conexões que Impulsionam Negócios”, reunirá cerca de 100 palestrantes em quatro palcos simultâneos. Estão confirmadas lideranças do próprio Mercado Livre, grandes marcas e empreendedores de destaque.

Além de discutir estratégias, o encontro abordará tendências do varejo digital e formas de ampliar vendas dentro do marketplace.

Entrosamento dentro e fora do jogo

A parceria entre os dois já repercute desde a campanha “10+9”, que divulgava frete grátis em compras acima de R$ 19 na plataforma. A ação somava os números de suas camisas históricas e fez um sucesso.

Agora e muito por isso, a empresa manteve a dupla no radar para o evento. Entende-se que os nomes de Ronaldo e Neymar podem e devem atrair ainda mais público, estourando a bolha esportiva.

