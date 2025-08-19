RB Bragantino x Palmeiras, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino e Palmeiras começam a decidir nesta quarta-feira (20/8), às 18h, a grande final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo de ida acontece no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Por ter feito a melhor campanha na primeira fase, o Verdão poderá mandar o jogo da volta em seus domínios, no dia 26 de agosto. Aliás, vale ressaltar que a decisão acontece entre as duas equipes que tiveram o melhor aproveitamento durante toda a competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV

Como chega o RB Bragantino

O Massa Bruta vem fazendo grande campanha até aqui na competição. Afinal, na primeira fase, terminou na segunda colocação, com 12 vitórias, seis empates e uma única derrota. Além disso, marcou 34 gols e sofreu apenas 13. Já nas quartas de final despachou o Fortaleza, ao vencer por 3 a 2. Por fim, na semifinal, não tomou conhecimento do Athletico Paranaense e goleou por 5 a 1. Seu grande destaque é o atacante Yuri Leles, que já soma oito gols no torneio. Assim, o RB Bragantino encara o atual campeão para conseguir levantar a taça da categoria pela primeira vez em sua história.

Como chega o Palmeiras

Melhor que o RB Bragantino na primeira fase, só o Palmeiras. Afinal, o Verdão foi o líder da primeira fase com 14 vitórias, três empates e duas derrotas. Além disso, marcou 44 gols e sofreu 21. Defendendo o título, o Alviverde se impôs no mata-mata ao vencer o Juventude por 3 a 1, nas quartas de final e o Cruzeiro por 2 a 1, em jogo muito disputado. Agora, a equipe comandada por Lucas Andrade vai em busca do bicampeonato e ficar novamente o caneco. Para isso, as apostas estão na dupla de ataque formada por Erick Belé e Riquelme Fillipi, que juntos somam 17 gols na competição.

RB BRAGANTINO X PALMEIRAS

Jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: 20/08/2025, às 18h (de Brasília)

Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Gustavo Reis; Vinicius Lago, Sergio Palacios, Kevyn e João Lucas; Cauê, Yuri Leles e Lima; Luis Gustavo, Gabriel Lopes e Filipinho. Técnico: Fernando Oliveira.

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e André Lucas; Coutinho, Fabio e Erick Belé; Sorriso, Heittor e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

Árbitro: Franciel dos Santos Martins (SC)

Assistentes: Diogo Berndt (SC) e Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz (SC)

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

