Rafael projeta duelo na Libertadores e aponta torcida como ‘jogador a mais’

O São Paulo se prepara para o seu principal jogo do ano nesta terça-feira (19/8), contra o Atlético Nacional, no Morumbis, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30, e o Tricolor precisa de uma vitória simples para avançar às quartas de final. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis. E o goleiro Rafael falou sobre a preparação da equipe e ressaltou o papel fundamental da torcida na decisão.

“A nossa preparação foi toda voltada para que a gente possa, nessa terça-feira, fazer um grande jogo. A expectativa é que a gente possa ter um jogador a mais dentro de campo, que é o torcedor. O Morumbi vai estar lotado, aquela festa maravilhosa. Tenho certeza de que nós vamos fazer um grande jogo e o nosso melhor dentro de campo para sair com essa tão sonhada classificação para as quartas de final da Libertadores”, disse Rafael, que prosseguiu:

“O clima que a gente deixa ali do estádio já contagia todo mundo. Não tem como uma pessoa não ficar contagiada com todo o clima que acontece antes e durante a partida. Tenho certeza que o nosso torcedor, como sempre, vai fazer uma grande festa e vai nos ajudar. Ele é um jogador a mais dentro de campo”, completou.

Rafael quer São Paulo mantendo sua ‘identidade’

Além disso, Rafael enfatizou que a equipe precisa manter sua identidade e intensidade, mesmo diante de um adversário qualificado.

“Tem uns 90 minutos para poder fazer um grande jogo, com muita intensidade, é claro, mas com a cabeça bem centrada, tranquila no que nós temos que fazer para que a gente possa sair com a vitória. O time adversário também tem muita qualidade, então acho que nós temos que continuar com a nossa identidade, com a nossa intensidade dentro de campo e eu acho que isso vai fazer a nossa diferença junto com o nosso torcedor dentro da nossa casa”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.