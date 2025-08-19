Napoli tem interesse em contratar Léo Ortiz, do Flamengo

Léo Ortiz é um dos jogadores com mais minutos no time de Filipe Luís - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Napoli, da Itália, tem interesse em contratar o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo. O clube italiano vai enviar alguns representantes no Beira-Rio, nesta quarta-feira (20), para observar o jogador de perto durante a partida contra o Internacional, pelas oitavas de final da Libertadores. A informação inicial é do “ge”.

No mês passado, o Flamengo recusou uma proposta de quase R$ 100 milhões do RB Leipzig, da Alemanha. O clube europeu, afinal, ofereceu 15 milhões de euros (R$ 95,6 milhões) entre valor fixo e bônus. No entanto, o Rubro-Negro preferiu não dá prosseguimento à negociação.

O Flamengo, ciente do assédio, mantém a postura de proteger seus principais atletas, especialmente após a saída de Wesley para a Roma por 25 milhões de euros. A diretoria, especialmente o diretor de futebol José Boto, já sinalizou que apenas propostas consideradas irrecusáveis serão avaliadas.

Ortiz entrou em campo em 40 partidas em 2025, marcou quatro gols e deu duas assistências. O interesse dos clubes europeus tem explicação. Ele ainda esteve nas últimas três Datas Fifa para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas. Além disso, o defensor vive a expectativa de aparecer na lista de Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, em setembro.

