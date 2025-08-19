Sonho em retornar à Seleção é diferencial para Arthur voltar ao Grêmio

Arthur e Grêmio estão próximos de um desfecho positivo para uma segunda passagem do jogador - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Getty Images)

Arthur Mello e Grêmio estão próximos de concluir o retorno do meio-campista ao clube. Afinal, já há um acerto verbal entre as partes e somente algumas questões impedem a finalização das tratativas. Um fator preponderante para o volante mudar de opinião e concordar em voltar ao Imortal é a ambição em retornar à Seleção Brasileira. Especialmente, brigar por uma vaga entre os convocados para a próxima Copa do Mundo.

Inclusive, o Tricolor gaúcho fez outros contatos anteriores para ter êxito em repatriá-lo. No entanto, ele recusou algumas consultas do próprio Grêmio e de outros clubes brasileiros, porque a sua preferência era continuar na Europa. Apesar disso, Arthur alterou seus planos e preferiu retornar ao clube que o revelou, em um contrato de um ano e seis meses.

De acordo com a percepção do meio-campista, a volta ao futebol brasileiro será essencial para chamar a atenção do técnico Carlo Ancelotti. Ainda mais porque o comandante da Juventus, Igor Tudor, não contava com Arthur para essa temporada.

No começo de julho, Alexandre Rossato, vice de futebol do Tricolor e que detém bom relacionamento com o volante há anos, foi quem iniciou as conversas. Na oportunidade, ele recentemente tinha encerrado empréstimo junto ao Girona, da Espanha. Apesar disso, o jogador não planejava retornar ao Brasil, pois só pensava em conseguir uma nova chance no futebol europeu.

Arthur muda de ideia e aceita voltar ao Grêmio

Deste modo, Arthur não manteve o contato com os brasileiros e participou normalmente da pré-temporada da Juventus, em Turim. O dirigente do Imortal não desistiu e seguiu em tratativas com o volante. Até que o clube gaúcho entregou uma oferta atrativa: a princípio, remuneração de R$ 1,6 milhão por mês. Mesmo assim, o contrato tem bonificações envolvendo iniciativas de marketing e metas de produtividade. Caso ele as alcance, seu salário pode atingir os R$ 2 milhões.

As cifras ainda não estão próximas do que ele recebe no Velho Continente. O trunfo do Grêmio se explica porque o meio-campista se comoveu com a dedicação do Tricolor gaúcho. Posteriormente, as duas partes acertaram valores de remuneração e tempo de contrato.

A única exigência do Imortal é que o jogador chegue a um acordo pela rescisão de contrato com a Juventus e a sua chegada seja de graça. Os representantes e o atleta estão em busca de resolver essa pendência. A diretoria do clube italiano concordou que não irá atrapalhar a tentativa de quebrar o vínculo. Isso porque a Juventus tem uma despesa de 5 milhões de euros por ano com Arthur, além de ele não estar nos planos da comissão técnica.

A expectativa é de que o clube italiano e o volante assinem a rescisão de contrato nesta quarta-feira (20). Depois, que o jogador desembarque em Porto Alegre até o final de semana. Caso haja o desfecho positivo, seu vínculo com o Tricolor gaúcho deve expirar no fim do ano que vem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook