Bahia aumenta proposta pelo atacante Mateo Sanabria e agiliza contratação

A diretoria do Bahia alterou o formato da negociação para contratar Mateo Sanabria, atacante do Al Ain. Inicialmente, o clube tentou um empréstimo com opção de compra, mas os árabes recusaram a primeira oferta. Com novos termos, o acerto está por detalhes.

O Tricolor de Aço aumentou a proposta e agora tenta a contratação em definitivo, deixando de lado a ideia inicial de empréstimo com opção de compra. O jogador reforçaria um setor que já conta com Ademir, Luciano Rodríguez, Kayky, Willian José e Eric Pulga. A informação é do jornalista César Luis Merlo.

No time comandado por Rogério Ceni, Sanabria atuaria pela ponta esquerda, já que é destro e jogaria com o pé invertido algo comum no futebol atual. Com a lesão de Pulgar o Bahia não possui atleta com essas características, o que torna a chegada urgente. Na temporada, além do Brasileirão, o clube segue vivo na Copa do Brasil.

Sanabria tem 21 anos, começou no Lanús (Argentina), passou pelo Central Córdoba e, no ano passado, transferiu para o Al Ain-se. Na temporada, marcou seis gols e distribuiu duas assistências em 1.356 minutos.

