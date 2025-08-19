Fluminense x América de Cali, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Fluminense volta a campo e vai em busca de avançar na Sul-Americana. Afinal, recebe o América de Cali, da Colômbia, nesta terça-feira (19/8), às 21h30, no Maracanã. O Tricolor necessita apenas de um empate para ficar com a vaga nas quartas de final, visto que venceu por 2 a 1, fora de casa. O jogo também marca um recorde histórico e incrível. O goleiro Fabio se tornarão jogador com o maior número de partidas oficiais. Vai superar o inglês Peter Shilton, com quem está empatado no momento com 1.390 jogos.

Este jogo decisivo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 20h (de Brasília), com o pré-jogo que todos conhecem, cheio de informações sobre as equipes. O comando e a narração da partida estão a cargo de Ricardo Froede.

A Jornada Esportiva da Voz do Esporte ainda tem as reportagens de Pedro Rigoni e os comentários precisos de Deyvid Xavier. Então, você já sabe: a partir das 20h, não perca nada deste Fluminense x Atlético Nacional. Para isso, basta clicar na arte acima.

