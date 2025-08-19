Racing x Peñarol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Racing e Peñarol jogam nesta terça-feira, 19/8, pela volta das oitavas de final da Libertadores. O jogo será no El Cilindro, em Avellaneda, às 21h30 (de Brasília). Os argentinos podem ter a vantagem de jogar em casa, mas quem joga pelo empate é o Peñarol, que venceu por 1 a 0 na ida, em Montevidéu.

A Voz do Esporte fará a transmissão desse jogo. A cobertura começa às 20h (de Brasília), com um esquenta sob o comando de Diego Mazur, que também estará na narração, assim que a bola rolar.

Além de Diego Mazur na narração, a Jornada Esportiva da Voz do Esporte ainda tem os comentários de Rodrigo Seraphim e as reportagens de Will Ferreira. Não perca este duelo internacional decisivo. Clique na arte acima a partir das 20h (de Brasília).

