Nuno Moreira projeta duelo do Vasco contra o Juventude

Um dos pilares do time de Fernando Diniz, o ponta do Vasco, Nuno Moreira, projetou o próximo compromisso do Gigante da Colina. Após o treino desta terça-feira (19/8), que encerrou a preparação para o duelo contra o Juventude, na quarta (20/8), o português falou à TV do clube no YouTube sobre a partida (atrasada) da 14ª rodada do Brasileirão, citando a goleada por 6 a 0 sobre o Santos.

“Eu acho que a vitória veio confirmar o trabalho que estamos fazendo há umas semanas. Vai nos dar confiança para o próximo jogo. Acho que já vínhamos jogando muito bem. Contra Grêmio, Inter, CSA. Então eu acho que é isso, espero que consigamos fazer um grande jogo”, analisou Nuno.

LEIA MAIS: Confira marcas alcançadas pelo Vasco em goleada contra o Santos

Ele, então, falou sobre a vontade de ganhar a partida. Isso, aliás, alçaria o Vasco à 14ª colocação. Atualmente, o Cruz-Maltino surge em 16º, com 19 pontos em 18 jogos. O time tem pelo menos uma partida a menos em relação a sete dos oito adversários à sua frente na tabela.

“Acho que vai ser um jogo bem diferente do que foi contra o Santos, até pelo clima. Vai ser um jogo ultra difícil, estamos cientes disso. Mas queremos muito ganhar”, finalizou o português.

Desde sua chegada, em fevereiro deste ano, Nuno se transformou em um dos pilares da equipe vascaína. Afinal, em 32 atuações (sendo 30 como titular), ele já participou de 18 gols. São cinco bolas nas redes, quatro assistências e nove pré-assistências desde que deixou o Casa Pia (POR) para atuar no Rio de Janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.