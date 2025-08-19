Fenerbahçe x Benfica: onde assistir, escalações e mais

Sonhando com uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, Fenerbahçe e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 16h (de Brasília), na Turquia, pelo jogo de ida da fase qualificatória. Na fase anterior, o time turco tirou o Feyenoord, da Holanda, enquanto os Encarnados eliminaram o Nice, da França. Dessa forma, o duelo promete fortes emoções.

A Liga dos Campeões tem quatro fases eliminatórias antes de definir todos os participantes da fase de grupos — agora conhecida como fase de liga. Portanto, Fenerbahçe e Benfica, que entraram na terceira fase, chegaram na última parte. Dessa forma, o vencedor garante vaga na maior competição da Europa. O jogo de volta acontecerá no dia 27, às 16h, no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal.

Onde assistir

O jogo terá transmissão dos canais TNT e HBO Max.

Como chega o Fenerbahçe

Maior campeão turco, o Fenerbahçe fez um forte investimento para encerrar o jejum. Afinal, bateu na trave no Campeonato Turco nas últimas quatro temporadas, além de ver o rival Galatasaray diminuir a diferença de títulos para apenas dois (28 a 26). Dessa forma, a equipe comandada pelo técnico português José Mourinho reforçou a defesa com o zagueiro eslovaco Škriniar e o volante marroquino Amrabat, além de contar com o brasileiro Anderson Talisca. O treinador, aliás, é a principal esperança.

Como chega o Benfica

O Benfica investiu forte na temporada 2025/26. Após decepcionar no Mundial de Clubes, os Encarnados abriram o bolso para reforçar o time visando disputar o título português e chegar na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Aliás, o time de Lisboa foi responsável pela maior contratação do futebol português nesta janela: o volante Richard Ríos, ex-Palmeiras, por cerca de R$ 195 milhões. Além disso, a diretoria deu respaldo ao técnico Bruno Lage, velho conhecido do Botafogo, que permaneceu no cargo.

FENERBAHÇE X BENFICA

Jogo de ida da fase qualificatória da Liga dos Campeões

Data e horário: 20/08/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Sukru Saraçoglu, em Istambul, Turquia

FENERBAHÇE: Egribayat; Muldur, Skriniar e Oosterwolde; Semedo, Fred, Amrabat, Brown e Szymanski; Duran e En Nesyri. Técnico: José Mourinho

BENFICA: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Rios, Barrenechea, Schjelderup e Aursnes; Pavlidis e Ivanovic. Técnico: Bruno Lage

