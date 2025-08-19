Estudiantes x Cerro Porteño: onde assistir, escalações e mais

Estudiantes e Cerro Porteño decidem a vaga nas quartas de final da Libertadores nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), em La Plata, na Argentina. O time argentino venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Paraguai, portanto, pode até empatar para avançar para a próxima fase da competição. Já os paraguaios, por sua vez, precisam vencer por dois gols de diferença.

Na história do confronto, as equipes já se enfrentaram três vezes. O Estudiantes leva a melhor com uma vitória. Já os outros dois confrontos terminaram empatados. O único jogo disputado na Argentina, aliás, terminou empatado. Esse resultado, inclusive, serviria para os argentinos nesta quarta. O duelo mais recente foi o jogo de ida desta fase, no Paraguai.

Onde assistir

O jogo terá transmissão dos canais ESPN e Disney+.

Como chega o Estudiantes

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Estudiantes chega confiante para o duelo diante da sua torcida. Apesar de ter perdido para o Banfield por 3 a 2, fora de casa, no fim de semana, o time argentino chega embalado. Afinal, antes disso, tinha engatado uma sequência de cinco vitórias consecutivas. Já na Libertadores deste ano, venceu cinco dos sete jogos disputados.

Como chega o Cerro Porteño

O Cerro Porteño vai precisar escalar o Everest para avançar às quartas de final da Libertadores. Afinal, perdeu o jogo de ida por 1 a 0 e, com isso, precisará vencer por dois gols de diferença. Contudo, apesar da dificuldade, os paraguaios ganharam uma injeção de ânimo após vencer o clássico com o Guaraní por 4 a 3, no fim de semana, pelo Campeonato Paraguaio.

ESTUDIANTES X CERRO PORTEÑO

Libertadores – Jogo de volta das oitavas de final

Data e horário: 20/08/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina

ESTUDIANTES: Muslera; Meza, Pirez, Rodríguez e Arzamendia; Medina e Piovi; Palacios, Castro, Cetre e Carrillo. Técnico: Eduardo Dominguez

CERRO PORTEÑO: Arias; Dominguez, Pérez, Quintana e Riveros; Viera e Morel; Iturbe, Gómez, Aliseda e Torres. Técnico: Diego Martínez

