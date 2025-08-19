Rafael Leão sofre lesão muscular e desfalca o Milan

Autor de um dos gols da vitória do Milan sobre o Bari pela Copa da Itália, o atacante Rafael Leão sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita. Dessa forma, o jogador desfalcará o time Rossoneri na estreia no Campeonato Italiano, contra o Cremonese, no próximo sábado (23), às 15h45 (de Brasília), no San Siro.

Rafael Leão abriu o placar contra o Bari aos 14 minutos. Contudo, o jogador sentiu um problema muscular na panturrilha direita e acabou substituído apenas três minutos depois. Assim, a lesão esfriou a euforia, mas o Milan conseguiu manter o controle da partida e fez 2 a 0 com Pulisic, na etapa final.

O atacante já iniciou o tratamento. Contudo, não deve retornar antes da segunda rodada do Campeonato Italiano, quando o Milan enfrenta o Lecce, fora de casa, dia 29. Até lá, o técnico Massimiliano Allegri poderá mover Pulisic para o lado esquerdo. Outra opção é manter o esquema com três zagueiros e colocar o americano no ataque com Santiago Giménez.

Revelado no Sporting, de Portugal, Rafael Leão defende o Milan desde 2019. O jogador, de 26 anos, chegou após se destacar no Lille, da França. Com a camisa dos Diavolo, o atacante português soma 261 jogos, 71 gols e 62 assistências. Na temporada passada, foram 12 gols e 13 assistências em 50 partidas disputados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.