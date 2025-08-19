Atlético atualiza situação de lesionados e divulga relacionados

O Atlético tem desfalques para viajar à Mendoza, na Argentina, onde encara o Godoy Cruz, pela Sul-Americana. Assim, o Galo divulgou nesta terça-feira (19/8) lista com os jogadores que estão relacionados para o duelo de quinta (21/8), em solo argentino.

Segundo o próprio clube informou, Lyanco, Saravia, Patrick e Bernard estão fora de ação. O zagueiro, titular e de contrato novo (até 2029), está se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda, realizando tratamento fisioterápico. O mesmo vale para o lateral-direito Saravia – sua lesão, porém, é na perna direita. Além deles, Patrick e Bernard também estão fora.

LEIA MAIS: Román, do Atlético-MG, comenta sobre possível ida ao Mundial Sub-20

O jovem de 21 anos ainda se recupera de uma fratura por estresse na coluna, que o tira de campo desde o começo de junho. Ele também segue na fisioterapia. Já o ponta Bernard está fora por uma urgência odontológica, necessitando passar por cirurgia nesta terça. Dessa forma, ele sequer viajou com o restante do elenco.

Após vencer por 2 a 1, na Arena MRV, no jogo de ida, o Atlético joga pelo empate para avançar às quartas de final da Sul-Americana. O jogo contra o Godoy Cruz é na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza.

Confira a lista divulgada pelo Atlético

???? Confira a lista de atletas relacionados para enfrentar o Godoy Cruz, na Argentina, pela partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana! #VamoGalo #GODxCAM ????????? pic.twitter.com/1hwcPmg2ot — Atlético (@Atletico) August 19, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.