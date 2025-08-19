Douglas Luiz acerta retorno para Inglaterra e vai defender o Nottingham Forest

A temporada europeia já começou e o mercado da bola continua agitado. Nesta terça-feira (19), o Nottingham Forest confirmou Douglas Luiz como novo reforço. Aos 27 anos, o volante deixou a Juventus por cerca de 30 milhões de euros (R$ 191,6 milhões na cotação atual) e assinou contrato por cinco temporadas.

O jogador volta à Inglaterra depois de brilhar no Aston Villa e ganhar projeção internacional. Ele passou pela Juventus, mas, apesar da chegada cercada de entusiasmo, não rendeu como esperado, perdeu espaço e abriu caminho para o Nottingham avançar. O primeiro contato aconteceu em janeiro, mas não houve oferta oficial.

Além da queda de rendimento, Douglas Luiz faltou à apresentação da pré-temporada 2025/26 da Juve, sem apresentar justificativa. Além de buscar a recuperação técnica, o volante revelado pelo Vasco em 2016 quer voltar à Seleção Brasileira. Ele chegou a ser convocado por outros treinadores, mas deixou o radar com Dorival Júnior e agora também com Ancelotti.

No Nottingham Forest, Douglas Luiz encontrará o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus, ambos ex-Botafogo, além da dupla de zaga Morato e Murilo. O time, comandado por Nuno Espírito Santo, disputará a Conference League, a Premier League e as copas nacionais da Inglaterra.

