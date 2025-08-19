Manchester City empresta joia argentina ao Bayer Leverkusen

Uma das principais joias do futebol argentino, Claudio Echeverri será emprestado pela segunda vez pelo Manchester City. Após a passagem por empréstimo pelo River Plate, da Argentina, entre janeiro e junho do ano passado, o jovem defenderá o Bayer Leverkusen, da Alemanha, na temporada 2025/26, de acordo com o jornal “The Athletic”. O acordo, no entanto, não prevê opção ou obrigação de compra.

Além do Bayer Leverkusen, o Borussia Dortmund também demonstrou interesse em Echeverri. Contudo, o clube alemão tentou contratá-lo por empréstimo com opção de compra, mas o Manchester City rejeitou. Afinal, o clube inglês vê o “El Diablito”, como é conhecido entre os argentinos, com grande potencial e não tem tem interesse em se desfazer do jogador.

Desde que chegou ao Manchester City, Echeverri não conseguiu muitas oportunidades. A joia argentina, inclusive, tinha a expectativa de receber chances na temporada 2025/26. No Mundial de Clubes, disputou um jogo e marcou um belo gol de falta na vitória sobre o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Ele ainda atuou em mais duas partidas pelo City anteriormente e somou 19 minutos em campo.

Echeverri, de 19 anos, surgiu na base do River Plate. Em janeiro do ano passado, o Manchester City comprou o jovem por 12,5 milhões de libras (R$ 78,5 milhões) após ser o destaque do Mundial Sub-17 de 2023, quando marcou cinco gols — sendo três contra o Brasil. Contudo, o time argentino conseguiu negociar um empréstimo até junho de 2025.

