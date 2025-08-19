InícioEsportes
Internacional vive indefinição se poderá usar Carbonero contra o Flamengo

Carbonero segue como ausência no Internacional há três jogos pela contusão muscular na coxa esqurda

Carbonero segue como ausência no Internacional há três jogos pela contusão muscular na coxa esqurda - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional organiza os últimos preparativos antes do embate decisivo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (20), pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores. A atividade que encerra a preparação para este confronto, nesta terça (19), será fundamental para ter uma resposta sobre Carbonero. No caso, se o colombiano passará a ter condições de voltar a estar disponível.

Importante relembrar que o atacante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no começo de agosto. Mais especificamente no duelo contra o Fluminense pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após a confirmação do problema, o camisa 7 passou a realizar tratamento em três turnos do dia para tentar acelerar o seu retorno.

Para evitar qualquer tipo de disseminação de informação falsa, o Colorado explicou que a contusão mais recente não tem conexão com outros problemas que Carbonero tenha sofrido na mesma região também neste ano.

Desde a semana anterior, o colombiano sabia que havia a chance de voltar a ser relacionado contra o Flamengo. Portanto, a decisão do atacante foi contratar um profissional de fisioterapia com o intuito de intensificar a recuperação e tentar antecipar a sua volta.

Inclusive, a comissão técnica do Inter já deu início à etapa de atividades para conservar a capacidade física. A reavaliação final está planejada para antes do treinamento, desta terça-feira (19). O desejo do técnico Roger Machado é poder contar com Carbonero contra o Flamengo. A única exigência é que ele esteja bem fisicamente para integrar os trabalhos no campo e não indique incômodo ou risco de sofrer outra contusão.

Carbonero pode ser novidade no banco do Internacional

Por sinal, o comandante já tem um esboço da escalação inicial. Em um cenário ideal, Carbonero concorreria pela titularidade com Tabata ou até mesmo Wesley. Assim, caso o colombiano receba o aval para estar à disposição, a tendência é de que seja uma alternativa no banco em um primeiro momento.

Neste cenário, o provável time titular do Colorado para enfrentar o Flamengo é: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

O Colorado entra em campo para se manter vivo na Libertadores, nesta quarta-feira (20), novamente contra o Flamengo, pelo jogo de volta das quartas de final. Assim como no embate do último domingo (17), o Inter também perdeu para o Rubro-Negro, mas por 1 a 0.

Deste modo, precisa de um triunfo por pelo menos um gol de vantagem para levar a decisão para a disputa de pênaltis. Se o resultado positivo tiver dois ou mais gols de vantagem, os gaúchos conquistarão a vaga direta para a fase seguinte do torneio continental.

