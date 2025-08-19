Internacional vive indefinição se poderá usar Carbonero contra o Flamengo

O Internacional organiza os últimos preparativos antes do embate decisivo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (20), pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores. A atividade que encerra a preparação para este confronto, nesta terça (19), será fundamental para ter uma resposta sobre Carbonero. No caso, se o colombiano passará a ter condições de voltar a estar disponível.

Importante relembrar que o atacante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no começo de agosto. Mais especificamente no duelo contra o Fluminense pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após a confirmação do problema, o camisa 7 passou a realizar tratamento em três turnos do dia para tentar acelerar o seu retorno.

Para evitar qualquer tipo de disseminação de informação falsa, o Colorado explicou que a contusão mais recente não tem conexão com outros problemas que Carbonero tenha sofrido na mesma região também neste ano.

Desde a semana anterior, o colombiano sabia que havia a chance de voltar a ser relacionado contra o Flamengo. Portanto, a decisão do atacante foi contratar um profissional de fisioterapia com o intuito de intensificar a recuperação e tentar antecipar a sua volta.

Inclusive, a comissão técnica do Inter já deu início à etapa de atividades para conservar a capacidade física. A reavaliação final está planejada para antes do treinamento, desta terça-feira (19). O desejo do técnico Roger Machado é poder contar com Carbonero contra o Flamengo. A única exigência é que ele esteja bem fisicamente para integrar os trabalhos no campo e não indique incômodo ou risco de sofrer outra contusão.

Carbonero pode ser novidade no banco do Internacional

Por sinal, o comandante já tem um esboço da escalação inicial. Em um cenário ideal, Carbonero concorreria pela titularidade com Tabata ou até mesmo Wesley. Assim, caso o colombiano receba o aval para estar à disposição, a tendência é de que seja uma alternativa no banco em um primeiro momento.

Neste cenário, o provável time titular do Colorado para enfrentar o Flamengo é: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

O Colorado entra em campo para se manter vivo na Libertadores, nesta quarta-feira (20), novamente contra o Flamengo, pelo jogo de volta das quartas de final. Assim como no embate do último domingo (17), o Inter também perdeu para o Rubro-Negro, mas por 1 a 0.

Deste modo, precisa de um triunfo por pelo menos um gol de vantagem para levar a decisão para a disputa de pênaltis. Se o resultado positivo tiver dois ou mais gols de vantagem, os gaúchos conquistarão a vaga direta para a fase seguinte do torneio continental.

