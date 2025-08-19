Brugge vence Rangers e larga na frente por vaga na Champions

O Club Brugge largou na frente por uma vaga na fase principal da Liga dos Campeões. Com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, o time belga marcou três gols em 20 minutos e venceu por 3 a 1, nesta terça-feira (19), em Glasgow, na Escócia, pelo jogo de ida da fase qualificatória. Dessa forma, terá uma importante vantagem para a partida de volta, dia 27, em Bruges, na Bélgica.
Apesar da dificuldade que é enfrentar o Rangers em Glasgow, o Club Brugge não se intimidou. Afinal, o time belga abriu o placar logo aos três minutos, com Romeo Vermant. Pouco depois, aos sete, ampliou com Jorne Spileers. Por fim, o início avassalador terminou com o gol de Brandon Mechele. 3 a 0, fora o baile.
Com uma vantagem muito confortável, o time belga diminuiu o ritmo, mas continuou com o controle da posse de bola. O Rangers, no entanto, ficou desnorteado. Sem Jefté, a caminho do Palmeiras, o time escocês demorou a se encontrar. As coisas só melhoraram na etapa final, quando o brasileiro Danilo descontou aos cinco minutos. Depois, tiveram um gol anulado aos 34.
Com a vitória por 3 a 1, o Club Brugge pode até perder por um gol de diferença, no dia 27, às 16h (de Brasília), na Bélgica, para avançar à fase principal da Liga dos Campeões, conhecida como fase de liga. O Rangers, contudo, precisa vencer por três gols de diferença ou por dois para levar a disputa para os pênaltis.
Resultados da Liga dos Campeões:
Terça-feira (19/08)
Estrela Vermelha 1×2 Pafos
Rangers 1×3 Club Brugge
Ferencváros 1×3 Qarabag
Quarta-feira (20/08)
Celtic x Kairat – 16h
Basel x Copenhague – 16h
Bodo/Glimt x Sturm – 16h
Fenerbahçe x Benfica – 16h
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.