Thiago Mendes deve ser titular pela primeira vez no Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

Anunciado pelo Vasco no dia 14 de julho, o volante Thiago Mendes deverá, enfim, ganhar sua primeira oportunidade como titular no time de Fernando Diniz. Até o momento, ele participou de cinco jogos – todos saindo do banco de reservas.

Dessa forma, angariou somente 127 minutos desde que chegou. No entanto, ele deverá ser o substituto de Jair, suspenso, para o jogo contra o Juventude, nesta quarta-feira (20/8), em Caxias do Sul. A informação é do “ge” em publicação desta terça (19/8).

Mendes foi a campo durante a goleada de 6 a 0 contra o Santos, entrando quando o placar já estava definido. Assim, atuou por apenas 14 minutos. Foi sua maior minutagem desde o jogo contra o Mirassol (derrota por 3 a 2), no dia 2 de agosto. Na ocasião, ele entrou no intervalo, atuando até o apito final.

Posteriormente, entrou em campo para atuar somente sete minutos contra o CSA, em São Januário, na volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida seguinte, ficou no banco contra o Atlético-MG (empate por 1 a 1), sem entrar. Até o momento Thiago Mendes ainda não participou de gol e levou dois amarelos.

Além dele, outro que deve ser titular é o centroavante Vegetti. O Pirata cumpriu suspensão no 6 a 0 contra o Santos e, assim, deve retornar à equipe de Diniz. David – autor de um gol e duas assistências contra o Peixe – é quem perde a posição.

Dessa forma, a escalação provável do Vasco contra o Juventude é a que segue: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

