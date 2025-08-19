InícioEsportes
Esportes

Thiago Mendes deve ser titular pela primeira vez no Vasco

Thiago Mendes deve ser titular pela primeira vez no Vasco

Thiago Mendes deve ser titular pela primeira vez no Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)
Thiago Mendes deve ser titular pela primeira vez no Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

Anunciado pelo Vasco no dia 14 de julho, o volante Thiago Mendes deverá, enfim, ganhar sua primeira oportunidade como titular no time de Fernando Diniz. Até o momento, ele participou de cinco jogos – todos saindo do banco de reservas.

Dessa forma, angariou somente 127 minutos desde que chegou. No entanto, ele deverá ser o substituto de Jair, suspenso, para o jogo contra o Juventude, nesta quarta-feira (20/8), em Caxias do Sul. A informação é do “ge” em publicação desta terça (19/8).

LEIA MAIS: Reforço do Vasco, Gómez fala sobre a escolha pelo número 11

Mendes foi a campo durante a goleada de 6 a 0 contra o Santos, entrando quando o placar já estava definido. Assim, atuou por apenas 14 minutos. Foi sua maior minutagem desde o jogo contra o Mirassol (derrota por 3 a 2), no dia 2 de agosto. Na ocasião, ele entrou no intervalo, atuando até o apito final.

Posteriormente, entrou em campo para atuar somente sete minutos contra o CSA, em São Januário, na volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida seguinte, ficou no banco contra o Atlético-MG (empate por 1 a 1), sem entrar. Até o momento Thiago Mendes ainda não participou de gol e levou dois amarelos.

Além dele, outro que deve ser titular é o centroavante Vegetti. O Pirata cumpriu suspensão no 6 a 0 contra o Santos e, assim, deve retornar à equipe de Diniz. David – autor de um gol e duas assistências contra o Peixe – é quem perde a posição.

Dessa forma, a escalação provável do Vasco contra o Juventude é a que segue: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 19/08/2025 18:13
    x