Cazé TV x GE TV: Casimiro Miguel aponta favorecido em ‘guerra’ esportiva digital

A disputa pelo espaço das transmissões esportivas digitais ganhou tempero especial com a criação da GE TV, novo projeto da Globo no Youtube. Concorrente claro da Cazé TV, o canal virou pauta na live mais recente de Casimiro Miguel. O streamer definiu o antagonismo como inevitável e antecipou o clima da emissora já consagrada diante desta nova fase.

Na avaliação de Casimiro, a concorrência traz benefícios evidentes ao espectador — apontado por ele como principal beneficiado com o movimento. Ele reforçou a importância do modelo aberto digital no contexto atual.

“Movimento bom, né, mano? Eu acho legal. Eu acredito nesse modelo de levar jogos de graça pro YouTube. Uma concorrência forte, mas quem ganha é o público”, e completou com uma provocação:

“Fico feliz, fico feliz de estarem homenageando a Cazé TV. Eu achei que eles iam fazer esse movimento antes, cara. Mas… demoraram bastante”.

Chapéu na Cazé TV?

Em meio às provocações em tom descontraído, Casimiro revelou que a Globo tentou contratar alguns de seus medalhões. Mas não tiveram sucesso na investida e seguiram no mercado em busca de nomes potenciais.

“Criaram um canal pra concorrer com a gente e tentaram contratar pessoas da Cazé TV. Não conseguiram ninguém. Agora vai ser uma porradaria do caral**, mas boa pra galera da internet, que vai ter conteúdo gratuito”.

Após ler uma mensagem no chat, revelou: “Sem grana eles não estão, né? Pagando a multa de geral. Tentaram pagar a multa de Luís Felipe Freitas, pô. É porque tem coisas que o dinheiro não compra, irmão. Mas que tentaram, tentaram”.

Casimiro afirmando que a Globo tentou tirar o narrador Luís Felipe Freitas da CazéTV e levar para a GE TV. ???? Reprodução/Casimiro pic.twitter.com/TZDbQHKtww — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) August 15, 2025

Pacote de estreia definido pela Globo

A GE TV começará suas transmissões no dia 4 de setembro, com a transmissão gratuita de Brasil x Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias. O evento também marcará a estreia de Jorge Iggor como narrador do canal.

A programação inicial também inclui Bolívia x Brasil e partidas da Libertadores a partir das quartas de final. O canal ainda pretende exibir jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil já transmitidos na TV aberta, além da Superliga de Vôlei.

O projeto estará disponível no YouTube, no Globoplay e na Samsung TV Plus. O passo ampliará o alcance da Globo no ambiente digital.

Nomes em aposta estratégica

Para marcar sua entrada nesse mercado, a Globo aposta em rostos conhecidos e de linguagem próxima ao público alvo. Fred Bruno, por exemplo, figura como peça estratégica no projeto.

Como a proposta se baseia em não dividir time da TV e digital, exceto por Fred, a emissora investiu forte no mercado. Firmou acordo com Jorge Iggor e Bruno Formiga, ambos ex-TNT Sports, além de Mariana Spinelli e Sofia Miranda para reforçar o time.

De um lado, a consagrada e detentora de recordes simbólicos Cazé TV seguirá com seu padrão habitual e conhecido pelo público. Do outro, um movimento estratégico da Globo inspirado no que faz Casimiro Miguel, mas com seu alcance como trunfo.

