Internacional x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Flamengo fecham o terceiro embate consecutivo, nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A equipe rubro-negra venceu a partida de ida por 1 a 0, no Maracanã, e terá a vantagem de qualquer empate para avançar às quartas. Do outro lado, o Colorado precisa de uma vitória para seguir na competição.

Quem avançar no confronto, portanto, terá o vencedor do duelo entre Cerro Porteño-PAR e Estudiantes-ARG como adversário nas quartas de final da Libertadores.

Onde assistir

A partida entre Internacional e Flamengo, pela partida de volta das oitavas da Libertadores, terá transmissão da Globo, ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming.

Como chega o Internacional

O Internacional, aliás, busca reação após duas derrotas consecutivas para o rival: a primeira pela Libertadores e a última pelo Brasileirão. Como perdeu o primeiro jogo no Maracanã, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Caso vença por apenas um, a classificação será definida nos pênaltis. Na fase de grupos, o time gaúcho terminou na liderança do Grupo F, também com 11 pontos. Em sete partidas, acumulou três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Dentro de campo, o técnico Roger Machado deve repetir o time da partida de ida. No entanto, a única mudança cotada para acontecer é a entrada de Carbonero no lugar de Bruno Tabata. Além disso, existe a possibilidade de Mathias perder a posição para Borré, que já ajudou o Inter em outros momentos decisivos. Porém, a tendência é pela manutenção do jovem. Por fim, Aguirre volta para a lateral direita. O argentino foi o único titular no último compromisso pela Série A, e ainda atuou improvisado na esquerda.

Como chega o Flamengo

Líder isolado do Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para a Libertadores. Depois de vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o Rubro-Negro joga com a vantagem do empate para avançar às quartas de final. A equipe carioca terminou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo C, com 11 pontos, mesma pontuação do líder LDU. Em sete jogos, soma quatro vitórias, dois empates e uma derrota.

Para o jogo, a única dúvida é a presença de Emerson Royal, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo de ida da Libertadores. Caso Royal não tenha condições, Varela, portanto, seguirá como titular. No entanto, o técnico Filipe Luís não contará com volante Erick Pulgar. Em recuperação de cirurgia no pé direito, o volante chileno, afinal, está realizando tratamento no Ninho do Urubu.

INTERNACIONAL x FLAMENGO

Libertadores – Oitavas de final – Jogo de volta

Data-Hora: 20/8/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Onde assistir: Globo, ESPN e Disney+

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Alan Patrick, Bruno Tabata (Carbonero) e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

FLAMENGO: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Allan (Evertton Araujo), Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Agustín Berisso (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

