Ligação de Virgínia provoca treta entre Neymar e Bruna Biancardi

A influenciadora Virgínia foi responsável por promover um desentendimento no relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi. Isso porque, segundo o jornalista Léo Dias, a produtora de conteúdo fez uma ligação às 2h da manhã para o camisa 10 do Peixe. Ela estava como intermediária em uma negociação para conseguir um patrocinador para o evento beneficente do Instituto Neymar Jr.

Posteriormente, Virgínia deixou a ansiedade prevalecer, não se conteve e ligou para Neymar durante a madrugada. Contudo, inesperadamente, Bruna Biancardi atendeu a ligação. Deste modo, a companheira do craque perguntou o motivo de uma mulher comprometida estar tentando fazer contato com um homem casado em um horário incomum. Em seguida, a influenciadora percebeu seu erro e pediu desculpas. Por sinal, relatos apontam que ela preferiu não ir ao evento beneficente por este episódio.

Neymar e Ronaldo Fenômeno juntos em evento do Mercado Livre

O Mercado Livre escalou uma dupla de peso para a sua grande vitrine de negócios: Ronaldo Fenômeno e Neymar Jr. A dupla marcará presença na 9ª edição do Mercado Livre Experience, marcada para os dias 24 e 25 de setembro, no Transamerica Expo, em São Paulo. Os ídolos do futebol nacional participarão do evento como protagonistas de um painel especial.

Fenômeno e Ney se apresentarão no painel sobre empreendedorismo, marca pessoal e construção de trajetórias de sucesso. E a escolha não aconteceu por acaso. Isso porque ambos transformaram seus nomes em marcas globais, extrapolando o gramado e se consolidando também como empresários.

A parceria entre os dois já repercute desde a campanha “10+9”, que divulgava frete grátis em compras acima de R$ 19 na plataforma. A ação somava os números de suas camisas históricas e fez um sucesso. Agora e muito por isso, a empresa manteve a dupla no radar para o evento. Entende-se que os nomes de Ronaldo e Neymar podem e devem atrair ainda mais público, estourando a bolha esportiva.

