Salah é eleito melhor jogador da Premier League pela terceira vez

Principal jogador do Liverpool no título da Premier League na temporada passada, Mohamed Salah foi eleito novamente o melhor jogador do Campeonato Inglês. É a terceira vez que o atacante egípcio recebe prêmio, as anteriores foram em 2017/18 e 2021/22, feito inédito na história da competição.

Salah sucede Phil Foden, do Manchester City, e superou nomes de peso na disputa, entre eles o companheiro de equipe Alexis Mac Allister, além de Alexander Isak (Newcastle), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal) e Bruno Fernandes (Manchester United).

Aos 33 anos, o camisa 11 encerrou a última temporada com números impressionantes: 29 gols e 18 assistências em 38 partidas da Premier League, liderando tanto o ranking de artilharia quanto o de passes decisivos.

Além disso, Salah já começou 2025/26 em grande fase. Isto porque o atacante balançou a rede na vitória por 4 a 2 sobre o Bournemouth, na estreia do Liverpool na Premier League 2025/26.

Na seleção da última temporada do Campeonato Inglês, o goleiro escolhido foi Matz Sels, do Nottingham Forest. A defesa teve Van Dijk, Kerkez, Saliba e Gabriel. No meio, Rice James, Gravenberch e Mac Allister formaram o trio ideal. Por fim, o ataque teve Isak e Chris Wood, ao lado do próprio Salah.

