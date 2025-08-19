Rebeca, ex-Cruzeiro, deixa os Estados Unidos para atuar na Espanha

A meio-campista brasileira Rebeca vai ter sua primeira experiência no futebol europeu. Isso porque a atleta de passagem mais recente no Brasil pelo Cruzeiro vai deixar o Houston Dash, dos Estados Unidos, para atuar em regime de empréstimo no DUX Logroño, da Espanha.

A atleta de 19 anos foi a primeira venda na história das Cabulosas em negócio com custo de um milhão de dólares, no último mês de março. Logo, na cotação da época, o valor equivalia a R$ 5,6 milhões.

Apesar da expectativa que tal movimento gerou, Rebeca não teve tantos minutos na equipe que disputa a North Women Soccer League (NWSL). Desse modo, tanto para o clube como para a brasileira, o empréstimo é confessamente visto como a chance dela receber mais oportunidades e angariar experiência no futebol do exterior. Mais específicamente, na segunda divisão do Campeonato Espanhol.

“As minhas expectativas são as melhores possíveis. Creio que vou evoluir bastante durante os treinos e jogos com a equipe. Vai ser uma nova experiência, a minha primeira vez jogando na Liga F. Então, espero me adaptar com o novo estilo de jogo e com as minhas companheiras também”, disse Rebeca, agregando:

“É uma grande oportunidade de aprendizado, experiência e evolução. Estou muito feliz em ter a oportunidade de atuar na Liga F, pois sei que é uma competição muito disputada, com atletas de grandes nomes. Então, espero ajudar bastante o Logroño nesta temporada.”

