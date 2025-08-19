Astro do Santa Cruz indica sonho de disputar o BBB: ???Aposento agora???

O atacante Thiago Galhardo, que atualmente defende o Santa Cruz, participante da Série D, já pensa em colocar em prática projetos que não possuem qualquer ligação com sua carreira como atleta. Afinal, em entrevista ao canal “ESPN”, o atleta confessou que projeta participar do Big Brother Brasil.

O jogador indicou que aguarda apenas um convite para concretizar esse desejo e considera que seja somente uma questão de tempo para ocorrer.

“A questão do BBB é real. Se vier um convite para 2026, aposentar agora, mexeria muito comigo”, ressaltou o atacante.

O Santa Cruz acertou a contratação de Thiago Galhardo nesta temporada. Ele chegou como um reforço badalado pelas suas diversas passagens por grandes clubes do país como Botafogo, Internacional e Vasco. Antes do clube pernambucano, o atacante estava no Goiás, onde disputou a Série B da temporada passada.

Neste ano, com o Tricolor Pernambucano, a meta é confirmar o acesso para a Segunda Divisão. No atual cenário, Thiago e o Santa Cruz se encontram nas oitavas de final do torneio. Outras equipes de expressão que o atacante defendeu no Brasil foram Bangu, onde foi revelado, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Ponte Preta, assim como uma experiência na Espanha, mais especificamente no Celta de Vigo.

Negociações fracassadas entre Santa Cruz e Kalil

O Santa Cruz tinha negociações em andamento para anunciar um nome de muito peso para seu futebol. Relatos indicavam que o ex-presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, tinha um acordo verbal com a futura SAF do clube. A escolha por Kalil, de fato, partiu do grupo de investidores da Cobra Coral Participações S/A. Após a saída do último gestor, o grupo buscava um nome forte no cenário nacional. A boa relação do ex-dirigente com os acionistas, que são de Belo Horizonte, pesou na decisão. A contratação, assim, era vista como uma alternativa bastante ousada e, ao mesmo tempo, natural.

Ele era aguardado em Recife no fim de julho, porém através de uma publicação nas redes sociais, Kalil desmentiu os rumores que tinha tratativas em andamento para integrar a SAF do clube pernambucano. O antigo presidente explicou que recebeu somente um convite para visitar o clube, porém negou a possibilidade em retornar ao futebol.

No Santa Cruz, Kalil teria um trabalho amplo e muito importante. Ele iria administrar todo o futebol e também auxiliar no processo de transição da SAF. O dirigente, contudo, já tem grande experiência e sucesso na área. Como presidente do Atlético-MG, por exemplo, ele conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil.

