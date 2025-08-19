InícioEsportes
Terrabolistas: Flamengo faz jogadoras viajarem de ônibus em jogo decisivo e gera polêmica

Flamengo gera polêmica ao mandar time feminino de ônibus para Barueri

Flamengo gera polêmica ao mandar time feminino de ônibus para Barueri - (crédito: Foto: Mariana Sá/Flamengo)
Flamengo e Palmeiras entraram em campo para um jogo decisivo do Brasileirão feminino. As garotas Rubro-Negras perderam por 3 a 0 e caíram nas quartas de final. No entanto, mais que o placar, gerou polêmica como elas foram até a Arena Barueri: de ônibus.

O podcast “Terrabolistas” abordou o tema e a polêmica em torno de tudo que ocorreu e a falta de prestígio do futebol feminino em um dos clubes mais ricos do Brasil.

    19/08/2025
