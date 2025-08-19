Neymar é cobrado por torcedores do Santos em invasão do CT

A tarde desta terça-feira (19) foi tensa no CT Rei Pelé. Torcedores do Santos invadiram o local para protestar após a goleada sofrida para o Vasco, no último domingo (17). Os alvinegros gritaram muito com os atletas e, principalmente, com a diretoria do Peixe. Um dos portões de acesso ao estacionamento chegou a ser arrombado, o que facilitou a entrada no local.

Capitão da equipe, Neymar ficou à frente dos torcedores e conversou com os invasores, junto com Alexandre Mattos. Após ouvir os protestos, o craque afirmou que está tentando mudar as coisas. Entretanto, o camisa 10 acabou sendo alvo de críticas por deixar o gramado do Morumbis chorando após a goleada do domingo.

“Você é a estrela deste time. Você é um dos maiores jogadores do planeta. Se você chorar, imagina o resto desses caras, mano. Se você discutir com um torcedor, vai dar margem para qualquer um aqui discutir com torcedor”, afirmou um torcedor.

Em outro momento da conversa, o porta-voz dos torcedores chegou a dizer que os jogadores do Santos mereciam levar ‘tapa na cara’.

“Morumbi com 55 mil pessoas, vocês estão de brincadeira com a nossa cara. Isso aqui que está acontecendo é pouco. Posso falar para vocês: “ah, já sei, é violência”, tem que tomar tapa na cara de mão aberta, essa é a realidade”, protestou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.