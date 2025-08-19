InícioEsportes
Brasil se candidata a sediar Copa do Mundo de Clubes de 2029

Presidente da CBF diz que Brasil concorre para ser sede do Mundial de Clubes

Presidente da CBF diz que Brasil concorre para ser sede do Mundial de Clubes - (crédito: FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O presidente da CBF, Samir Xaud, anunciou nesta terça-feira (19) durante participação no programa ‘seleção sportv’ que o Brasil pretende se candidatar para sediar a próxima edição do Mundial de Clubes, prevista para 2029. O dirigente revelou que já comunicou pessoalmente o presidente da Fifa, Gianni Infantino, sobre a intenção do país de receber o torneio.

“Já estou com a prancha embaixo do braço, quero surfar nessa onda (o sucesso dos brasileiros na Copa). Os times brasileiros representaram perfeitamente o que é o futebol brasileiro nesse mundial. Fiz questão de assistir um jogo de cada clube, não consegui assistir todos. Além disso, estava lá presente. Isso empolgou o Infantino (presidente da Fifa). Dessa forma, aproveitei esse bom momento do futebol brasileiro e fiz a minha deixa de presidente: o Brasil está se candidatando a ser a próxima sede da Copa do Mundo de Clubes em 2029”, disse.

“O Brasil tem toda estrutura para receber um evento como aquele. Vai ser muito bom para o futebol brasileiro e para os clubes brasileiros se a gente conseguir a Copa do Mundo de Clubes aqui. Estou empenhadíssimo nesse assunto. Vai ser o último ano de mandato e quero deixar essa Copa aqui. Além disso, vai ser muito importante para o futebol nacional”, completou.

A primeira edição deste novo Mundial de Clubes aconteceu nos Estados Unidos, entre junho e julho deste ano, e vencida pelo Chelsea. Por fim, a próxima, prevista para 2029, ainda terá a sede definida pela Fifa.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 19/08/2025 21:57
