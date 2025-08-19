VAR anula pênalti para o Avaí no fim, e jogo com o Operário termina sem gols

Operário-PR e Avaí empataram em 0 a 0 no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. O jogo, válido pela 22ª rodada da Série B, ocorreu na noite desta terça-feira (19) e teve um final dramático. Com o resultado, o Operário chega a 27 pontos, em 12º lugar. Já o Avaí, com 33 pontos, sobe para a oitava posição. Um pênalti para o time visitante, marcado nos acréscimos, foi anulado pelo VAR.

Operário quase marca no primeiro tempo

O primeiro tempo em Ponta Grossa foi de muita disputa e pouca inspiração. As duas equipes criaram raras oportunidades claras de gol. O Operário, entretanto, teve a melhor chance de abrir o placar na etapa inicial. O meia Boschilia finalizou com força de dentro da área e exigiu uma grande defesa do goleiro César, do Avaí.

A etapa inicial, aliás, terminou com os ânimos bastante exaltados. Os jogadores Cristiano, do Operário, e Alef Manga, do Avaí, discutiram rispidamente. A confusão precisou ser contida pelos companheiros de equipe na ida para o vestiário. O clima tenso refletiu o equilíbrio e a grande importância do jogo para os dois times na competição.

Segundo tempo com emoção no fim

Na segunda etapa, o cenário de poucas emoções se manteve por um bom tempo. O jogo continuou muito travado no meio-campo, com pouca criatividade dos ataques. O Avaí, no entanto, teve uma chance de ouro para marcar seu gol. O zagueiro Joseph, do Operário, salvou um chute de Cléber praticamente em cima da linha.

Por fim, o lance mais capital e polêmico da partida ocorreu já nos acréscimos. Aos 47 minutos, o árbitro marcou um pênalti para o time do Avaí. Após muita reclamação dos jogadores da casa, contudo, o VAR chamou para a revisão. O árbitro, então, foi ao monitor e, de forma correta, anulou a penalidade. O apito final, logo em seguida, confirmou o empate sem gols.

Índio conduzindo a bola para o Fantasma – Foto: André Jonsson / Operário Ferroviário

OPERÁRIO 0x0 AVAÍ

Série B do Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data: 19/08/2025

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

OPERÁRIO-PR: Elias; Cristiano, Joseph, Miranda e Gabriel Souza; Índio (Thiaguinho, 40’/2ºT), Neto Paraíba (Brenno, 41’/2ºT) e Boschilia; Zuluaga (Kauã Gomes, 0’/2ºT), Rodrigo Rodrigues (Kleiton, 12’/2ºT) e Ademilson (Daniel Amorim, 11’/2ºT). Técnico: Alex.

AVAÍ: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; João Vitor (Jamerson, 0’/2ºT), Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel (Andrey, 52’/2ºT); Emerson Ramon (Léo Reis, 35’/2ºT), Alef Manga (Hygor, 22’/2ºT) e Cléber (Guilherme Santos, 36’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima (SP) e Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Cartão amarelo: Índio, Joseph (OPE); Cléber (AVA)

Jogos da 22ª rodada da Série B do Brasileirão

Quinta-feira (14/8)

Novorizontino 1×2 Coritiba

Sexta-feira (15/8)

Amazonas 2×2 América

Sábado (16/8)

Remo 1×1 Botafogo-SP

Vila Nova 2×0 Goiás

Athletico-PR 1 x 1 Cuiabá

Domingo (17/8)

Chapecoense 2 x 0 Paysandu

Atlético-GO 1 x 3 Ferroviária

Segunda-feira (18/8)

Volta Redonda 0x1 CRB

Athletic 1×1 Criciúma

Terça-feira (19/8)

Operário-PR 0x0 Avaí

