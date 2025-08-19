Conselho do Flamengo aprova patrocínio recorde de R$ 268 milhões anuais

O Flamengo tem um novo e valioso patrocinador máster para os próximos anos. O Conselho Deliberativo do clube aprovou a parceria com a casa de apostas Betano. A votação, aliás, ocorreu na noite desta terça-feira (19). O acordo, que é o maior do futebol brasileiro, renderá R$ 268 milhões anuais. O contrato, portanto, é válido de agosto de 2025 até o final de 2028.

A marca da empresa de apostas terá uma ampla exposição no clube. A Betano estampará a parte mais nobre do uniforme do futebol profissional masculino. Além disso, a parceria também se estende às equipes de esportes olímpicos. O acordo, inclusive, contempla a presença da marca na FlamengoTV, o canal oficial do clube.

O valor total do contrato coloca o Flamengo em um novo patamar financeiro. A parceria, segundo o clube, é comparável aos acordos de grandes times da Europa. O contrato, contudo, não se limita apenas à exposição da marca no uniforme. A diretoria, de fato, vê um grande espaço para novas e futuras oportunidades de negócios.

Para celebrar o acordo, o clube fará um anúncio especial para a torcida. O presidente Luiz Eduardo Baptista participará de uma transmissão ao vivo. O evento ocorre nesta quarta-feira (20), às 8h30, na FlamengoTV. O diretor da Betano no Brasil, Guilherme Figueiredo, também estará presente na conversa.

