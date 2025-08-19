São Paulo acerta a contratação do lateral-direito Maílton, destaque da Chapecoense

O São Paulo acertou a contratação de um novo reforço para a sua defesa. O lateral-direito Maílton, que estava atuando na Chapecoense, é o novo jogador do clube. Ele, que pertence ao Metalist, da Ucrânia, foi liberado para o acerto definitivo. O atleta de 27 anos, portanto, chega para suprir uma carência no elenco tricolor. O anúncio, aliás, ocorreu na noite desta terça-feira (19).

vA contratação do jogador tem uma forte e clara justificativa tática. Maílton se tornou um grande destaque na Chapecoense após a mudança de esquema. O time catarinense passou a atuar no sistema 3-5-2, o mesmo de Hernán Crespo, treinador do SPFC. Com mais liberdade ofensiva, o jogador se destacou muito no ataque.

Os seus números em 2025, inclusive, comprovam a sua grande fase na temporada. O lateral disputou 29 partidas, somando o Catarinense e a Série B. No total, ele já marcou sete gols e distribuiu oito assistências para seus companheiros. O ótimo desempenho ofensivo, portanto, chamou a atenção da diretoria do São Paulo.

O setor, de fato, era visto como uma prioridade no mercado do São Paulo. A diretoria já havia mapeado a lateral direita como uma carência no elenco. A recente saída de Igor Vinícius para o Santos, por exemplo, abriu uma grande lacuna. Maílton, enfim, chega para disputar posição com Cédric Soares e o jovem Maik, da base.

