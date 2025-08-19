São Paulo bate o Atlético Nacional nos pênaltis e avança na Libertadores

O São Paulo está classificado para a próxima fase da Libertadores. Na noite desta terça-feira (19), o Tricolor conseguiu superar o trauma na disputa de pênaltis e passou pelo Atlético Nacional na marca da cal, ao vencer por 4 a 3, depois de empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Agora, nas quartas de final, o Tricolor vai encarar o vencedor de Botafogo e LDU, podendo reeditar o confronto da última edição. O São Paulo volta a campo na noite do domingo (24), às 18h30, para encarar o Atlético Mineiro, novamente no Morumbis.

Gol logo no começo

O Tricolor começou a partida com tudo. Logo na primeira oportunidade, Bobadilla recebeu de Cédric Soares e chutou para a defesa salvar quase em cima da linha. Na sobra, Rodriguinho chutou e outro zagueiro tirou o perigo. Na cobrança de escanteio, Luciano desviou no primeiro pau e André Silva, agarrado pela marcação, não desistiu da jogada e empurrou para as redes.

O São Paulo teve a oportunidade de ampliar na sequência. André Silva cruzou na área e Cédric Soares cabeceou para a defesa de Ospina. O Tricolor conseguia levar muita vantagem pelo lado direito, ganhando espaços nas costas dos colombianos. Marcos Antônio também teve sua chance, ao arriscar de fora da área e assustar os visitantes.

Nos minutos finais, o Atlético Nacional cresceu sua pressão no campo de ataque e assustou a meta tricolor. Na chegada mais perigosa, Morelos arriscou da entrada da área e obrigou Rafael a cair no cantinho, para fazer boa defesa.

São Paulo não decide e toma o empate

O São Paulo voltou melhor na segunda etapa e teve sua primeira oportunidade em chute de Enzo Díaz, defendido por Ospina. Entretanto, o Tricolor tinha dificuldade em criar oportunidades e não conseguia fazer o jogo ficar mais fácil. O Atlético Nacional chegou e Rafael teve que trabalhar. Hinestroza arriscou de fora da área e o goleiro fez a defesa. No rebote, o arqueiro salvou em chegada de Morelos.

Só que o Tricolor bobeou de novo. Enzo Díaz tentou travar Morelos e acabou acertando o atacante colombiano. O árbitro não marcou em campo, mas o VAR chamou e a penalidade foi marcada. O próprio Morelos bateu e, desta vez, não desperdiçou. Porém, na comemoração, Cardona bateu boca com Ferraresi e, como já tinha amarelo, recebeu o vermelho e deixou o Atlético com dez.

Com um a mais, o São Paulo cresceu no ataque e tentava voltar à frente do marcador. Ferreira, que entrou logo após o empate, teve duas boas oportunidades. Primeiro, fez fila na marcação, invadiu a área e, ao chutar, errou o alvo. Depois, arriscou de fora da área e tirou tinta do travessão. Luciano também teve sua chance, de maneira inusitada. O jogador errou o chute na primeira tentativa, mas conseguiu, deitado, travar a saída de jogo dos colombianos e Ospina teve que fazer a defesa.

Nos minutos finais, Crespo partiu para cima e colocou Henrique no lugar de Alan Franco. O jovem atacante deu um gás novo no ataque e, em sua primeira jogada, cruzou para Ferreira, que chutou em cima do goleiro. Na última oportunidade, Henrique recebeu na direita, trouxe para o meio e mandou para fora. Com isso, a decisão foi para os pênaltis.

Rafael pega pênalti e Tricolor avança

Logo na primeira cobrança, Rafael brilhou e defendeu a cobrança de Uribe. Lucas Moura não desperdiçou e colocou o Tricolor em vantagem. Campuzano soltou uma bomba e fez o primeiro do Atlético Nacional. Só que Marcos Antônio mandou sua cobrança na trave. Rafael quase pegou mais uma, mas a bola de Morelos passou debaixo do seu corpo e morreu nas redes. Luciano marcou o seu e manteve a série empatada.

Tesillo e Enzo Díaz marcaram. Na última cobrança, Hinestroza acertou o travessão. Coube a Cédric Soares marcar o gol que classificou o São Paulo para as quartas de final da Libertadores.

SÃO PAULO 1 (4) X (3) 1 ATLÉTICO NACIONAL

Jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores

Data e horário: 19/08/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

Público Total: 57.559 torcedores

Renda: R$ 3.851.690,00

Gols: André Silva, 2’/1ºT (1-0); Morelos, 24’/2ºT (1-1)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco (Henrique, 43’/2ºT) e Sabino; Cédric Soares, Marcos Antônio, Rodriguinho (Lucas Moura, 14’/2ºT), Bobadilla e Enzo Díaz; Luciano e André Silva (Ferreira, 28’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.

ATLÉTICO NACIONAL: David Ospina; André Román, Juan José Arias, Tesillo e Camilo Cándido; Campuzano e Zapata (Uribe, 10’/2ºT); Hinestroza, Edwin Cardona e Marlos Moreno; Morelos (Bauzá, 41’/2ºT). Técnico: Javier Marcelo Gandolfi

Árbitro: Maximilano Ramírez (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo González (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartões Amarelos: Cédric Soares e Ferraresi (SPFC); Edwin Cardona, Zapata, Campuzano e Román (ATL)

Cartão Vermelho: Edwin Cardona, 25’/2ºT (ATL)

