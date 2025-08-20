Renato Gaúcho não fala em priorizar torneio. Por enquanto

O técnico Renato Gaúcho não escondeu o otimismo com o grupo do Fluminense após a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. A vitória por 2 a 0 sobre o América de Cali foi consistente. Com o resultado, o Tricolor segue firme em três frentes: Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão.

Após a partida desta terça-feira pela Sul-Americana, o treinador voltou a elogiar a atuação da equipe e ressaltou a importância de contar com um elenco preparado para encarar a maratona de jogos. Renato afirmou que, neste momento, não pretende priorizar nenhuma das competições. No entanto, sinalizou que, se o clube alcançar uma semifinal na Sula ou na Copa do Brasil, poderá repensar o uso dos principais jogadores.

“Quando falo que confio no grupo, é por isso. Se não confiasse, não faria trocas e rotações no jogo. No momento, não temos preferência em priorizar nenhuma das competições. Sempre falo com o presidente: procuramos ir bem no Brasileirão e avançar nas competições. Se chegarmos a uma semifinal, começamos a repensar. Aliás, é por isso que rodo o grupo: para a gente se manter forte e sem lesões.”

Para Renato Gaúcho, reservas do Flu sempre dão conta do recado

Renato também frisou que sempre orienta o elenco — titulares e reservas — a estarem preparados, justamente para que o time mantenha o ritmo com as rotações necessárias.

“Pois, de três em três dias, ninguém consegue jogar sempre. E eu preciso de jogadores descansados. Felizmente, eles me dão resposta. Quando eu troco, o reserva sempre dá conta do recado. Isso me dá confiança para poder mexer ainda mais na equipe e dar oportunidade a todos. Os jogadores aproveitam. Estamos em três competições e jogando bem. Confio no meu grupo. Atingimos o objetivo de chegar às quartas da Sul-Americana e, na Copa do Brasil, a resposta do time é muito importante.”

