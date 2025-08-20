Jornal espanhol afirma que Rodrygo é ‘6ª opção’ no ataque do Real Madrid e vê fim da linha

A chance de o atacante Rodrygo deixar o Real Madrid nas próximas semanas é cada vez maior. É o que informa o jornal espanhol ‘Marca’. Nesta terça-feira (19), o “Rayo” sequer entrou em campo na vitória por 1 a 0 dos “blancos” sobre o Osasuna, no desfecho da rodada inaugural do Campeonato Espanhol.
Segundo o veículo, o técnico Xabi Alonso vê Rodrygo apenas como “6ª opção” no setor ofensivo. E isso porque Bellingham ainda não está em condições de voltar a jogar.
Desse modo, o jornal não hesitou em apontar que o “fim da linha” do jogador brasileiro no Santiago Bernabéu está próximo.
“Para Rodrygo, o espaço se reduz cada vez mais: não foi titular; não foi a primeira mudança no ataque (foi Mastantuono); não foi nem a segunda substituição no ataque (foi Gonzalo García). A porta de saída se abre cada vez mais para o ‘Rayo‘”, informou o diário de Madri.
O jogador brasileiro não atua pela equipe merengue desde 5 de julho, quando o adversário foi o Borussia Dortmund pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa.
Ainda assim, naquela ocasião, Rodrygo entrou em campo apenas no fim da partida, e atuou por quatro minutos.
