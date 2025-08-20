Crespo celebra classificação do São Paulo, mas adverter: ‘o time poderia jogar melhor’

Treinador acredita que o São Paulo tem pontos para evoluir após conquistar a classificação na Libertadores - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo)

O São Paulo sofreu um pouco, mas conseguiu a classificação para as quartas de final da Libertadores. Na noite desta terça-feira (19), o Tricolor precisou dos pênaltis para eliminar o Atlético Nacional, após empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar, e seguir vivo no torneio.

Apesar de garantir a vaga na próxima fase, o treinador Hernán Crespo não deixou de demonstrar que o time poderia ter um outro desempenho. Para o argentino, o Tricolor apresentou bons momentos na partida, que deveriam ter se mantido por mais tempo, e afirmou que a equipe poderia jogar melhor.

“Fico muito feliz pela classificação, mas acho que o time poderia jogar melhor, tem espaço para melhorar. Jogamos contra um adversário muito difícil, muito organizado, experiente. A gente jogou um futebol com momentos muito bons, podemos fazer coisas boas. Mas agora temos um bom tempo para tentar melhorar, continuar esse sonho que é a Copa Libertadores. E na outra parte continuar a trabalhar para construir outras oportunidades para o que vem”, ressaltou.

Nas oitavas de final, o São Paulo teve a incrível marca de oito pênaltis contra sua meta, três no tempo regulamentar. Em sete deles, Rafael acertou o canto, fazendo duas defesas. O treinador parabenizou o goleiro pela atuação, mas enalteceu todo o elenco pela classificação.

“Não é fácil passar por uma fase da Libertadores com três pênaltis contra, além da disputa de pênaltis. É muito difícil, aconteceu. Falei com ele (Rafael), parabenizei, precisamos de todos, o grupo está fechado, está bem. O time merecia uma noite assim”, enfatizou.

Noite de Copa

Pela primeira vez, Crespo participou de uma partida de Libertadores com público no Morumbis. O treinador não escondeu sua emoção ao ver o estádio pulsar para a classificação e recordou os tempos em que assistia ao Tricolor comandado por Telê Santana no torneio.

“Eu agradeci a todos os jogadores pela noite que a gente passou aqui. Inesquecível. Ver um Morumbis lotado, em uma noite de Copa Libertadores. Sou aquele menino que assistia o São Paulo de Telê na televisão, e ser protagonista, estar ali no banco, e acreditar que a gente poderia classificar, foi uma emoção grande”, destacou.

‘Trauma’ dos pênaltis

Pela segunda vez em menos de um mês, o São Paulo teve que passar pela disputa de pênaltis para decidir uma vaga. Na Copa do Brasil, o Tricolor foi eliminado pelo Athletico após desperdiçar todas as suas cobranças. O treinador apresentou as diferenças entre as duas ocasiões e também comentou que a sorte estava do seu lado.

“É uma situação muito difícil de repetir durante o treino. A gente treinou, mas é outra coisa, no Morumbi lotado, nunca é fácil. Acho que hoje nós tivemos a sorte. Uma semana atrás a gente ficou fora jogando com dez e nos pênaltis. Hoje eles ficaram com dez e não podiam ganhar, era para a gente”, pontuou.

