Alan Patrick x Arrascaeta: o duelo de maestros em Internacional x Flamengo

Internacional e Flamengo terão mais um confronto decisivo na busca pela classificação às quartas de final da Libertadores. No entanto, o jogo conta com um duelo à parte entre os “magos” Alan Patrick, do Colorado, e Arrascaeta, do Rubro-Negro. Os times entram em campo, às 21h30, nesta quarta-feira (20), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Alan Patrick é referência técnica do Inter, vive um dos anos mais produtivos da carreira e conduz o time de Roger Machado. Do lado rubro-negro, Arrascaeta, símbolo de qualidade e genialidade, segue como peça-chave no esquema do técnico Filipe Luís.

Alan Patrick e Arrascaeta, afinal, estão entre os maiores protagonistas do futebol sul-americano na atualidade. Os números da temporada de 2025 escancaram o equilíbrio entre os maestros. O jogador da equipe colorada soma 32 jogos na temporada, enquanto o uruguaio fez 39. Os dois, aliás, mostram faro de gol e anotaram 14 gols cada. Além disso, são muito importantes na criação de jogadas. O brasileiro ainda soma 12 assistências, enquanto o jogador rubro-negro já fez 11 passes para seus companheiros.

Enquanto a torcida colorada espera ver Alan Patrick repetir atuações memoráveis no Beira-Rio, os rubro-negros confiam no faro de craque de Arrascaeta para garantir a vaga. Com números praticamente idênticos, a promessa é de uma batalha de alto nível.

Alan Patrick, que chegou recentemente aos 200 jogos pelo Inter, quer ampliar ainda mais sua idolatria pelo clube gaúcho. Por sua vez, o camisa 10 do Flamengo está a sete gols de igualar Doval – o maior artilheiro estrangeiro da história do Rubro-Negro. Arrascaeta, afinal, possui 87 gols pelo Rubro-Negro. Por fim, o jogo coloca frente a frente dois jogadores que são sinônimo de decisão.

