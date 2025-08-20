Lucas Moura exalta clima do Morumbis após classificação: ‘Inexplicável’

O São Paulo está nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Após o empate em 1 a 1 contra o Atlético Nacional, no Morumbis, e a vitória por 4 a 3 nos pênaltis, o Tricolor garantiu a vaga e viveu mais uma noite histórica no estádio. Um dos protagonistas da festa foi Lucas Moura, que destacou a atmosfera única diante de mais de 57 mil torcedores.

“Mais uma noite para ficar marcada nas nossas vidas, noite de Libertadores no Morumbis é inexplicável. Sou grato a Deus por viver isso, pouquíssimas pessoas podem virar jogador, poucas podem jogar uma Libertadores e menos ainda no Morumbis”, disse o camisa 7.

Apesar do reencontro com o adversário colombiano, Lucas preferiu não classificar o duelo como revanche da semifinal de 2016, quando o Atlético Nacional eliminou o São Paulo vencendo os dois jogos, tanto em Medellín quanto em São Paulo.

“Aquela semifinal eu estava no PSG ainda, mas é claro que a torcida e a imprensa relembraram. Mas encaramos como uma decisão que a gente tinha que colocar o coração na chuteira, o coração em campo e representar o torcedor que fez essa festa maravilhosa e nos incentivou, então tínhamos que conquistar isso”, ressaltou.

Lucas Moura retorna na hora certa

Aliás, o jogo teve um sabor especial para o meia-atacante. Recuperado recentemente de uma lesão no joelho, Lucas começou no banco e entrou no segundo tempo, em meio à tensão da partida. O camisa 7 não escondeu a ansiedade de vivenciar o confronto de dentro do gramado.

“É difícil ficar fora. Desde quando chegamos com o ônibus passando no corredor. Depois eu estava no banco e não via a hora de entrar, mas graças a Deus deu certo, entrei, contribuí e deu certo. Um jogo como hoje tem que ter a cabeça forte e conseguimos isso”, completou.

