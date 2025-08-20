Bap celebra novo patrocínio máster: ‘Flamengo quer ser o Real Madrid das Américas’

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, na noite desta terça-feira (19), a Betano como nova patrocinador máster. Assim, o presidente Bap falou publicamente, pela primeira vez, sobre o assunto e apresentou como ficará a camisa com a nova marca. O mandatário celebrou o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro, de R$ 895 milhões até o fim de 2028, e citou o objetivo.

“Tem que ter muita admiração pelo Real Madrid. Num mundo das SAFs, o Real não é SAF, é um clube como o Flamengo. Não tem dono, como o Flamengo não tem. E temos que reconhecer que é o clube mais vencedor da história do futebol mundial. Em quem mais poderíamos nos espelhar? A gente quer ser o Real Madrid das Américas. Não é soberba, isso é um elogio implícito ao que o Real conseguiu construir. Eles vivem uma realidade comercial e financeira diferente, mas o Flamengo está dando seus passos no Brasil, na região em que estamos inseridos. E as coisas mudam no mundo. Quem sabe daqui a 10 anos onde nós estaremos? Sonhar grande e pequeno custa a mesma coisa, vamos mirar na lua porque se errarmos estaremos nas estrelas (risos)”, disse.

Valores e venda de camisas

No contrato, existem valores variáveis que podem atingir R$ 280 milhões. Uma das cláusulas busca converter 200 mil torcedores para a plataforma e vender mais de 1 milhão de camisas.

“Foi um processo de conhecimento recíproco. Fomos educados sobre o papel da Betano nesse mundo, onde eles atuam num segmento que tem crescido de maneira significativa, mas que traz desafios à comunidade, e a Betano tem uma preocupação importante. E do lado do Flamengo, que é muito mais que um clube de futebol: tem remo, basquete, vôlei, judô, natação, esportes artísticos… Conhecendo um ao outro, podemos traçar uma estratégia global para, quem sabe, nessa conta 1 + 1 possa dar 3. Oxalá seja uma parceria duradoura”, explicou.

“Patrocínio é botar a marca na camisa, essa é a entrega que você tem. Parceria vai além, podemos ajudar a Betano no processo dela. Os rubro-negros que entrarem na Betano por intermédio do Flamengo vão estar contribuindo com o clube; quando vendemos camisas com a marca Betano, o Flamengo vai estar ganhando alguma coisa… Vamos trabalhar para além da fronteira futebol. (…) Um contrato dessa magnitude não era decidido apenas por aqui, foi muita gente trabalhando duro e com muito entusiasmo por essa parceria. Temos muito o que construir dentro e fora das quatro linhas”, completou.

Por fim, a estreia será, no domingo (31), no jogo Flamengo x Grêmio no Maracanã, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Assim, estampará a posição máster das camisas oficiais de jogo e treino de futebol masculino, feminino e basquete. Além disso, terá exposição nos uniformes de viagem dos atletas do Time Flamengo e na parte inferior das costas da equipe de vôlei feminino.

