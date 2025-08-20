Juventude acerta contratação de zagueiro do Fluminense

O Juventude encaminhou a contratação do zagueiro Luan Freitas, de 24 anos, que pertence ao Fluminense e estava atuando pelo Paysandu na disputa da Série B do Brasileirão. Assim, o defensor chegará ao clube gaúcho por empréstimo até o fim da temporada. A informação é do portal “ge”.

Ainda na tarde desta terça-feira (19), o Papão da Curuzu confirmou o retorno do jogador ao Tricolor de Laranjeiras, que irá repassá-lo ao Alviverde de Caxias do Sul na sequência da temporada.

Vale lembrar que o novo reforço tem ligação com o Juventude. Afinal, ele é irmão gêmeo de Lucas Freitas, que também é zagueiro e atualmente defende as cores do Vasco. Esse jogador teve uma passagem pela equipe gaúcha em 2024.

No momento, os comandados do técnico Thiago Carpini enfrentam problemas no setor defensivo. Eles têm apenas dois defensores à disposição. Isso porque três jogadores estão lesionados: Natã, Rodrigo Sam e Marcos Paulo, enquanto um cumpre suspensão (Cipriano), o que acelerou a busca por reforços.