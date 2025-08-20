Barcelona corre contra o tempo e busca ter o Camp Nou na Champions League

O Barcelona tenta agilizar os processos para não ficar sem o Camp Nou em mais uma Champions League. Afinal, o clube catalão tem um prazo para apresentar o Certificado Final de Construção do estádio à Prefeitura de Barcelona. O sorteio da fase de liga do torneio continental ocorre dia 28 de agosto, e a Uefa não permite que clubes mandem seus jogos em mais de um estádio na mesma fase.

Por outro lado, essa regra não se aplica à La Liga. Assim, a equipe culé pode mandar os jogos em quantos estádios quiser. No entanto, o local está há dois anos em reforma. Ele seria inaugurado com o torneio amistoso Joan Gamper no último dia 10, algo que não ocorreu.

Dessa forma, a primeira previsão de inauguração do Camp Nou seria em novembro de 2024. Contudo, o estádio ainda estava em obra, utilizando 60% de sua capacidade.

Em seguida, a estimativa passou para janeiro deste ano, no fim da primeira fase da Champions League, mas logo sofreu alteração para fevereiro e depois para a temporada 2025/26.

Por fim, vale lembrar que o Barcelona estreou pela La Liga no último sábado (16), quando venceu por 3 a 0 sobre o Mallorca, fora de casa. Neste sábado (23), a equipe viaja para medir forças com o Levante, às 14h30 (de Brasília). Já a primeira partida como mandante ocorre no dia 14 de setembro, diante do Valencia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.