Textor nega prazo para aquisição da SAF e diz que Botafogo pode permanecer na Eagle

Entenda o caso

Textor segue como proprietário da empresa, porém não possui quase nenhuma ação prática na rotina de comando da companhia. O norte-americano saiu da presidência do Lyon, depois do time seguir na primeira divisão e sobreviver às ameaças de rebaixamento por problemas financeiros. O foco inicial da Ares (uma das empresas que ajudou a financiar a compra do time na França) era cortar relações com o empresário.

Na época da aquisição do clube francês, o executivo pegou dinheiro emprestado com a Ares, Michele Kang, hoje presidente do Lyon, e a Iconic Sports. Em troca, deu 40% das ações da Eagle Football, com exceção das ações de Botafogo e RWDM Brussels, antigo Molenbeek.

No momento, Textor tem assinado atas como dono da Eagle, mas sem tomar decisões importantes. Um movimento da Ares sugeriu que o norte-americano recomprasse as próprias ações do Alvinegro que estão presas ao fundo de investimento.

Ele, então, teria que se desvincular do Botafogo até que a revenda fosse concretizada. Afinal, o movimento pode ser visto como conflito de interesse por ser atual dono de ambas as partes. João Paulo Magalhães, presidente do clube social alvinegro, é defensor de Textor e já manifestou esta posição em contatos com representantes da Ares e Eagle.