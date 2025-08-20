Piloto torcedor do Boca Jrs. comparece ao Bernabéu para estreia de ex-River no Real Madrid

O primeiro capítulo de Franco Mastantuono no Real Madrid ganhou um parágrafo ainda mais especial com a presença de Franco Colapinto no Santiago Bernabéu. Torcedor declarado do Boca Jrs., o piloto decidiu aproveitar a última semana de descanso da Fórmula 1 para acompanhar de perto do conterrâneo e ex-River Plate no triunfo sobre o Osasuna, pela LaLiga.

Das arquibancadas do Bernabéu, Colapinto registrou em vídeo a entrada do meia-atacante nos gramados de Madrid. “Em campo, pai. Vai”, escreveu o piloto na legenda da publicação.

O triunfo na noite da última terça-feira (19), por 1 a 0, também marcou a estreia de Álvaro Carreras com a camisa merengue. Apresentado em julho, o lateral espanhol atuou por 90 minutos e dividiu a sensação de primeira vez com o meia argentino.

O início da trajetória merengue

Mastantuono teve o privilégio de estrear pelos merengues aos 18 anos — recém-completados. O jovem substituiu Brahim Díaz aos 68 minutos de partida e não se intimidou. Em pouco tempo, buscou passes curtos, arriscou uma finalização, bateu um escanteio e chegou até a tentar um drible de efeito.

De acordo com os números oficiais, o meia acertou 17 dos 19 passes, concluiu uma jogada no alvo e venceu metade das disputas que travou. Um desempenho, aliás, que rendeu elogios de Xabi Alonso.

“Bem, ele parece bem. Achei que ele poderia contribuir, e ele teve alguns bons minutos. Ele tem se preparado, tem estado ansioso, e às vezes as emoções superam o trabalho. Mas acho que ele teve um bom impacto”, avaliou.

Apesar da expectativa em torno da estreia dos jovens, quem dominou a abertura da LaLiga foi Kylian Mbappé. O francês marcou o gol da vitória, usou a camisa 10 e registrou a maior Nota de Impacto da rodada, com índice de 107.02 segundo o 365Scores.

Chegada ao Real Madrid

Os espanhóis concluíram a contratação de Mastantuono junto ao River Plate antes mesmo da maioridade, por 45 milhões de euros. O jovem, então, esperou completar 18 anos e despediu-se do clube argentino após a disputa do Mundial de Clubes.

